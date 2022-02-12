12 Şubat Galatasaray Kayserispor maçı izle, netspor izle, selcuksportshd izle

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşma 19:00'da başlayacak. İşte detaylar haberde yer alıyor. Galatasaray'da Fatih Terim ayrılığı sonrası bir türlü toparlanamayan sarı kırmızılılar ligde verilen ara sonrasında evinde Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Düşme potasında yer alan Galatasaray'da Kayserispor karşılaşması öncesi ilk 11'ler açıklandı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Karşılaşma saat 19:00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Dekoderleri olmayan seyirciler ise internet ortamında maçlarını izleyebilecekleri bir web sayfası aramaktadırlar. Karşılaşmayı şifresiz olarak ise internet ortamında jestyayıntv, netsportv, slecuksportshd gibi kaçak yayın siteleri yayınlıyor. Bunları paylaşmak ve web sayfalarından izlemek ise yasaktır. Karşılaşmayı tek maçlık beIN alarak veyahut dekoder alarak izleyebilirsiniz. İşte detaylar...

Galatasaray Kayserispor ilk 11'ler

Galatasaray: Pena, Sacha Boey, Marcao, Nelsson, Ömer, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Gomis



Kayserispor: Lung, Mert, Majid, Carole, Onur, Attamah, Bartolacci, Abdülkadir Parmak, Mame Thiam, Emreh, İlhan

HAKEM:



Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena19.00beIN Sports 1