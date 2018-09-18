"10 puanı bulmamız gerekirken 5 puanda kaldık"





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, "Bugüne kadar 5 maçta 5 puan topladık, daha iyisi olabilirdi, tabii ki bunu gerçekleştirmek istedik. Daha iyi olmamız gerekirdi, 10 puanı bulmamız gerekirken şu anda 5 puanda kaldık." dedi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 34 haftalık periyot olduğunu belirterek, oyun anlamında bundan hiç taviz vermeden 5 maç oynadıklarını söyledi.

Ligde geride kalan 5 haftada defansif anlamda bazen sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Tuna, bunun da sonuca yansıdığını ifade etti.

Sakatlık yaşayan futbolcuların takıma dönmesinin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alternatif bir kadro oluşturabildiklerini söyleyen Tuna, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 5 maçta 5 puan topladık, daha iyisi olabilirdi, tabii ki bunu gerçekleştirmek istedik. Daha iyi olmamız gerekirdi, 10 puanı bulmamız gerekirken şu anda 5 puanda kaldık. Önümüzdeki haftalarda daha iyi maçlar oynayacağımızı biliyorum, öyle hazırlanacağız ve çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin iyisini zaten yapıyoruz, bu konuda ukala da olabilirim. Çünkü çalışmalarımız, analizlerimiz, değerlendirmelerimiz bu yönde. Bazen futbolun dışında takıldığımız duvarlar, setler olabiliyor ama oyun anlamında da veriler bunu gösteriyor. Verilerin en negatif yönü hem yediğimiz gol oranı hem de maçların sonuçları. Bizi ileriye taşıyacak en önemli unsurun gerçekleşmemiş oluşu da bu sonuçlarla alakalı. Oyun anlamında çok ileriyiz, bizi izleyen taraftarlar Sivasspor'un oynadığı oyunun olumlu olduğunun farkındadır."

Ligde hafta hafta ilerlemek istediklerini vurgulayan Tuna, hücum anlayışıyla yaşayan felsefeye sahip bir teknik adam olduğunu dile getirdi.

Konuşma zamanı olmadığını, çalışmaları sonuca yansıtma zamanı olduğunu vurgulayan Tuna, kazanmaya odaklandıklarını, mevcut kadronun da bunun için yeteceğini aktardı.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda el topu oynadı.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Delvin N'Dinga idmana katılmadı, Carl Medjani ise salonda çalıştı. Zoro Cyriac ise takımdan ayrı koştu.