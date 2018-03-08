KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ile futbolcular Deniz Türüç ve Stephane Badji, lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.

Bedir, Kocasinan ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesindeki söyleşide, sezona iyi başladıklarını ve birinci devreyi 30 puanla tamamladıklarını belirtti.

Ligde kalmayla ilgili sıkıntılarının olmadığını ve yeni hedeflerin peşinde koşmaya başladıklarını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde 5. sıradayız. Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk dört sıradaki takımlardan biri alırsa 5. takımın Avrupa kupalarına gitmesinin söz konusu olduğunu biliyoruz. Bugün lig bitmiş olsa Kayserispor adıyla, şanıyla Avrupa kupalarına gitmiş olacak. Şu an her şey bitmedi. Önümüzdeki 10 maçı tamamlamadan bize uyku yok. Bu yola baş koyduk. Oyuncularımız da taraftarımız da buna inanacak, kalan 10 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa'ya gideceğiz."





- "Mutlaka futbolcu yetiştirmemiz lazım"





Bir öğrencinin altyapı çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Bedir, Türkiye'de altyapılardan futbolcu yetişmemesinden rahatsız olduklarını, bununla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bedir, altyapının sabır isteyen bir alan olduğunu, bir sporcunun yetişebilmesi için en az 6-7 sene altyapı eğitimi alması gerektiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Avrupa'da altyapı çalışmaları çok farklı. Küçük yaştan itibaren ciddi bir eğitim veriliyor. Dünyada örneklerini görüyorsunuz, futbolcular 16-17 yaşına geldiğinde milli takımlarında oynuyor. Bizde bu yaşlarda daha yeni altyapıya gelen çocuklar var. Maalesef 80 milyon nüfustan 800 oyuncu çıkaramıyoruz. İstiklal Marşı okuyan futbolcuların da çoğu Avrupa'dan gelme, bu böyle devam edemez. Mutlaka futbolcu yetiştirmemiz lazım. Bunun için çalışılıyor. Biraz zamana ihtiyacımız var."

Futbolculardan Deniz Türüç de işini her zaman iyi yapmaya çalıştığını vurgulayarak öğrencilere, işlerini iyi yapmalarını ve eğitimlerine önem vermelerini tavsiye etti. Hollanda'dan geldiğinde Kayseri'ye alışmakta çok zorlandığını anlatan Deniz, "İlk yıl istediğim performansı gösteremedim. Türkiye'de maalesef sabır diye bir şey yok. İlk sene başarılı olamadım. Ondan sonra forma numaramı değiştirdim, kulüpteki odamı değiştirdim, insanlar Deniz Türüç'ü tanısın istedim ve başarılı oldum. Milli takıma seçildim." diye konuştu.

Deniz, öğrencilerin "Avrupa'ya ya da Türkiye'den 4 büyük takımdan birisine gitmek ister misin?" sorusu üzerine "Kayserispor'da olmaktan memnunum, bunu herkes biliyor. Başkanımız burada beni tuttuğu sürece ben de burada kalırım. Benim için sıkıntı yok." ifadesini kulladı.

Badji ise insanların kendilerini takip etmesinin ve takımlarını desteklemesinin muhteşem bir olay olduğunu söyledi. Bu sene Kayserispor'un iyi bir performans sergilediğini belirten Badji, "Ben de takım arkadaşlarım da taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Bazen futbolda işler istediğimiz gibi gitmiyor. İşte böyle durumlarda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların destekleri bize güç veriyor." şeklinde konuştu.