1 puanı paylaştılar

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor- Bursaspor karşılaşması 1-1 sona erdi.
16. dakikada konuk ekip geliştirdiği ilk tehlikeli atakta öne geçmeyi başardı. Lima'nın ara pasında ceza sahası içerisine giren Sakho'nun bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın üzerinden filelere gitti: 0-1
25. dakikada Boldrin'in yaklaşık 25 metreden plase vuruşunda filelere gitmekte olan topu kaleci Okan Kocuk, güçlükle tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.
33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Samudio'nun kafa vuruşu yan direkten oyun alanına geri döndü.
38. dakikada Robin Yalçın'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Samudio'nun yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
53. dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan caza sahası içerisine ortasında Boldrin topu göğsü ile müsait durumdaki Umar'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
58. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında Aytaç Kara'dan dönen meşin yuvarlak Boldrin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1
81. dakikada Lima'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada Sakho'nun kafa pasında ceza yayı üzerinde Stancu'nun gelişine vuruşunda, direğe çarpan top auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Muhabir: Muhittin Sandıkçı