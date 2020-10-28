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Nevşehir
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SMS ve Resimli 2020 Mevlid Kandili Mesajları
Gündem
28.10.2020, 00:36
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#kayseri
#Askıda Ekmek
#altınyıuldız koleji
#bölge 2.si
#Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm
#Fen
#konya
#Ankara
#İstanbul
#Nevşehir
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