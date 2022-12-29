Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Sinop'a ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Sinop'a ne zaman kar yağacağı oldu.

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Sinop'a kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Sinop'a kar ne zaman yağacak? Sinop  15 günlük detaylı hava durumu.

Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Sinop'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Sinop'a kar ne zaman yağacak? Sinop 15 günlük detaylı hava durumu

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Kaynak: www.havadurumu15gunluk.net