ShowMax yayın akışında bugün neler var. İşte showmax yayın akışı ve Efsane olmuş diziler sizleri bekliyor

10 Nisan 2022 tarihli Show Max yayın akışı:

06:30En İyi Arkadaşım En İyi Arkadaşım

07:30Fatih Harbiye Fatih Harbiye

11:00Yılanların Öcü Yılanların Öcü

14:00Gülperi Gülperi

17:00Yeni Gelin Yeni Gelin

20:00Fatih Harbiye Fatih Harbiye

22:45Gülperi Gülperi

01:45Yılanların Öcü Yılanların Öcü

04:15Fatih Harbiye Fatih Harbiye

Geleneksellikle modernlik arasına sıkışmış Fatihli genç bir kız olan Neriman'ın ilginç hayat hikâyesi. Bir yanda Neriman'ın Fatih'te birlikte büyüdüğü, çocukluk aşkı Şinasi. Diğer yanda modern İstanbul'un varlıklı üst sınıfından yakışıklı Macit..

Çok farklı kültür ve değerler arasında bocalayan, duygusal gelgitler yaşayan genç bir kız, Neriman

Fatih Harbiye 'aşk ile sevgi'nin çıkmazlarıyla izleyiciyi karşı karşıya bırakmaya devam ediyor!

Davetsiz Misafir

"Davetsiz Misafir", müzik dünyasının perde arkasından kesitleri de yansıtan bir dizi...

Tardu Flordun'un çapkın bir popstar olan Tarcan'ı canlandırdığı dizide Pınar Altuğ da Tarcan'ın vaatlerle kandırıp hamile bıraktığı hayranını canlandırıyor.

Defne adlı bu genç kız, tek başına büyütemeyeceğini anladığı bebeğini Tarcan'ın kapısının önüne bırakınca popstarın hayatı baştan sona değişir.

Pınar Altuğ'un ayrıca bir köylü kızını da canlandıracağı dizide Pakize Suda'yı Tarcan'ın annesi Kehribar, Aykut Oray'ı da plakçısı Pehlivan rolünde izleyeceğiz.

Pop ve magazin dünyasının ünlülerine göndermelerde de bulunacak olan dizinin senaryosunu Gani Müjde ve Tükenmez Kalem ekibi yazdı...

Gözden kaçırmayın 2022 Ramazan'da Hatimle Teravih Namazı Kılınacak Camiler Belli Oldu

Deli Yürek

Yusuf askerliğini yapmış, geri dönmüştür. Mahalle halkı, annesi ve kızkardeşi tarafından coşku ve sevinçle karşılanır. Bu arda zengin bir ailenin kızı olan Feraye, kaza yaptığı arabasını Yusuf'un çalıştığı tamirciye bırakır. Yusuf, arabayı Feraye'nin evine götürdüğünde; gördüğü malikane ve Feraye'nin ailesi onu bir hayli şaşırtır. Mahalledeki lokantaya sık sık uğrayan mafya babası Süslü, Yusuf için yeni bir hayata gidebileceği bir yoldur. Yusuf, Süslü'yü ziyarete gittiği gün, Süslü için kurulan bir pusuyla karşı karşıya gelir...