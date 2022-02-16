Yüz germe ameliyatının riskleri nelerdir?

Yüz germe sırasında, yüzün her iki tarafındaki bir cilt flebi geri çekilir ve cildin altındaki dokular, yüzün konturunu daha genç bir şekle döndürmek için cerrahi olarak değiştirilir. Flep dikilerek kapatılmadan önce fazla deri alınır.

Boyun germe (platismaplasti), boyundaki yağ birikintilerini ve sarkık cildi düzeltmek için genellikle yüz germe işleminin bir parçası olarak yapılır.

Yüz germe, cildinizdeki ince kırışıklıkları veya güneşe maruz kalmanın neden olduğu hasarı azaltmaz. Cildin görünümü düzeltmek ve kalitesini artırmak için diğer kozmetik prosedürler uygulanabilir.

Yaşlandıkça, yaşla ilgili normal değişiklikler nedeniyle yüzünüzün görünümü ve şekli değişir. Cildiniz daha az elastik ve daha gevşek hale gelir ve yüzünüzün bazı bölgelerinde yağ birikintileri azalırken diğer yerlerinde ise artar. Yüzdeki yaşa bağlı değişiklikler genel olarak şunlardır:

Yanakların sarkık görünümü

Alt çene hattında gevşeme

Burnun kenarından ağzın köşesine kadar olan çizginin derinleşmesi

Boyunda sarkma ve yağlanma

Yüz germe, yüzeysel kırışıklıklar, güneş hasarı, burun ve üst dudak çevresindeki kırışıklıklar veya cilt rengindeki düzensizlikler için uygun bir tedavi değildir.

Yüz germe ameliyatının riskleri

Yüz germe ameliyatı komplikasyonlara neden olabilir. Bazıları uygun bakım, ilaç tedavisi veya cerrahi yöntemle düzeltilebilir. Uzun süreli veya kalıcı komplikasyonlar nadir görülse de görünümde önemli değişikliklere neden olabilir.

Hematom. Yüz germe ameliyatının en yaygın komplikasyonu, deri altında şişlik ve basınca neden olan kanamadır. Genellikle 24 saat içinde ortaya çıkan hematom oluşumu, cilt ve diğer dokulara zarar gelmesini önlemek için ameliyatla hemen tedavi edilir.

Hematom. Yüz germe ameliyatının en yaygın komplikasyonu, deri altında şişlik ve basınca neden olan kanamadır. Genellikle 24 saat içinde ortaya çıkan hematom oluşumu, cilt ve diğer dokulara zarar gelmesini önlemek için ameliyatla hemen tedavi edilir. Yara izi. Yüz germe işleminden alınan kesi izleri kalıcıdır ancak tipik olarak saç çizgisi ve yüzün ve kulağın doğal hatları ile gizlenir. Nadiren, kesiler kabarık, kırmızı izlere neden olabilir. Yara izlerinin görünümünü iyileştirmek için kortikosteroid ilaç enjeksiyonları veya diğer tedaviler kullanılabilir.

Sinir hasarı. Sinir yaralanması nadir de olsa, hissi veya kasları kontrol eden sinirleri geçici veya kalıcı olarak etkileyebilir. Seçilmiş bir kasın geçici felci, düzensiz bir yüz görünümü veya ifadesi veya geçici his kaybıyla sonuçlanan bu durum birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.

Saç kaybı. Kesi yerlerinin yakınında geçici veya kalıcı saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Saç kökleri ile deri nakli ameliyatı ile kalıcı saç dökülmesi sorunu giderilebilir.

Cilt kaybı. Yüz germe ameliyatı, nadiren de olsa yüz dokularınıza giden kan akışını kesintiye uğratabilir. Bu, ciltte sarkmaya neden olabilir. İlaçlar, uygun yara bakımı ve gerekirse yara izini en aza indirmek için tedavi edilir.

Diğer herhangi bir büyük ameliyat türü gibi, yüz germe de kanama, enfeksiyon ve anesteziye reaksiyon riski taşır. Bazı tıbbi durumlar veya yaşam tarzı alışkanlıkları da komplikasyon riskinizi artırabilir.

Aşağıdaki faktörler önemli bir risk oluşturabilir veya olumsuz sonuçlara neden olabilir ve doktorunuz yüz germe işlemi için tavsiyede bulunabilir.

Kan sulandırıcı ilaçlar veya takviyeler. Kanı incelten ilaçlar veya takviyeler, kanın pıhtılaşmasını etkileyebilir ve ameliyat sonrası kanama riskini artırabilir. Bu ilaçlar arasında kan sulandırıcılar (Coumadin, Plavix, diğerleri), aspirin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), ginseng, Ginkgo biloba, balık yağı ve diğerleri bulunur.

Sigara içmek. Sigara içmek, yüz germe ameliyatından sonra yavaş yara iyileşmesi, hematom ve cilt kaybı riskini önemli ölçüde artırır.

Kilo alıp verme. Yüzünüzün şeklini ve cildinizin durumunu etkileyen faktörlerden olan tekrarlayan kilo alma ve verme geçmişiniz varsa, ameliyatın sonucu tatmin edici olmayabilir veya etkisi kısa sürebilir.

Yüz germe ameliyatının sonuçları

Yüz germe, yüzünüze ve boynunuza daha genç bir görünüm kazandırabilir. Yüz germe sonuçları kalıcı değildir. Yaşla birlikte yüz derisi tekrar sarkmaya başlayabilir. Genel olarak, bir yüz germe işleminin 10 yıl sürmesi beklenebilir.