Yozgat'ta onkoloji ve hematoloji hizmeti

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Özgen Ahmet Yıldırım ve Dr. Melih Şimşek ile Tıbbi Hematoloji Uzmanı Dr. Fatma Aykaş hasta kabulüne baladı.

Dr. Aykaş, Yozgat Şehir Hastanesi'nde artık anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıklarının tedavilerinin yapılabildiğini ifade etti.



Hematolojik hastalıkların tedavisinin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Dr. Aykaş, "Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinin deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Kadromuzun yanı sıra son teknolojik cihazlarımız sayesinde hematoloji hastalarımız artık kendilerini güvende hissedebilir." dedi.

Hastane yetkilileri ise Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldırım ve Dr. Şimşek'in hasta kabulüne başlamasıyla kanser tedavisi gören hastaların artık başka illere gitmek zorunda kalmayacağını belirtti.