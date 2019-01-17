Yozgat Şehir Hastanesi 2 yaşında

YOZGAT (AA) - Türkiye'de şehir hastaneleri arasında hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesinde 2 yılda yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi.



Hastanenin hizmet vermeye başlamasının 2. yılı dolayısıyla hastane konferans salonunda düzenlenen programda, 2 yılda yapılan çalışmalar ve yaşananlar slaytla anlatıldı, pasta kesildi, emekli olan personele teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

Hastane Başhekim Vekili Dr. İbrahim Akkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yılda yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildiğini söyledi.

Akkurt, Yozgat Şehir Hastanesinin 2 yaşına girdiğini belirterek, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu süreçte kimsenin başarmayı hayal edemediği Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk dijital hastanesi unvanını aldıklarını anlatan Akkurt, "İki yılda 2 milyona yakın hastamızın muayenesini yaptık. 40 bine yakın ameliyat yaptık. 60 bine yakın hastamızı da yatakta tedavi ettik. Bu süreçte bizim personellerimiz olsun doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun çok büyük bir özveriyle çalıştı." dedi.

Akkurt, devlet hastanesine göre doktor sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Daha önce günlük ortalama 6-7 hasta sevk edilirken şehir hastanesiyle birlikte bu rakam 1'e düştü. Bunun sebebi de ufak tefek eksiklerimiz ama bunları da en kısa zamanda bakanlığımızla görüştük, tamamlayacağız. Poliklinik hizmetlerimizde baktığımız hasta sayısı bin 800'lerden 5 binlere kadar yükseldi. Bu şekilde bir süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Yerköy ilçesinden tedavi olmak için gelen hastalardan Kuddusi İnan da hastanenin mükemmel, her şeyin dört dörtlük olduğunu söyledi.

Şefaatli ilçesinden gelen Mustafa Çaylı ise "Hastanede hizmetler süper, hastane çok temiz, bugün kontrol oldum, yarın ameliyatım var. Eskiye nazaran çok iyi, çok süper yapılmış." ifadelerini kullandı.