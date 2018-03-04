Yeşilay, bağımlılar için rehabilitasyon merkezi kuracak

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Yeşilay tarafından, bağımlıların maddeden arınarak yaşam becerilerine sahip olması ve sağlıklı bir ruh haliyle topluma katılması amacıyla, bu yıl içinde ahilik kültüründen izler taşıyan rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilayın çalışma alanına 2013'te yapılan tüzük değişikliğiyle rehabilitasyon hizmetinin de eklendiğini belirterek, 2015'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulduğunu söyledi.

YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği verildiğine değinen Öztürk, YEDAM'ın tamamının bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan bir ekibe sahip olduğunu bildirdi.

Merkezde, psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra bağımlılara, meslek edindirme, hobi atölyeleri gibi faaliyetlerle sosyal hayata uyum için sosyal destek hizmetleri verildiğini aktaran Öztürk, ayrıca aile terapileri ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını dile getirdi. Öztürk, "(Temiz) olarak ifade edilen bağımlının fizyolojik ve psikolojik olarak maddeden arınmış olması sonrası İŞKUR işbirliğiyle işe yerleştirilmesi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Yeşilayın, bağımlıların sosyal hayata uyum sağlaması amacıyla grafik tasarım, gastronomi, spor ve oyuncak alanlarını içeren YEDAM Atölyeyi hayata geçirdiğini anımsatan Öztürk, şöyle devam etti:

"YEDAM Atölye, Türk kültürüne uygun, değerlere önem veren, aileyi ön plana çıkaran bir model olarak tasarlanmıştır. Temel amaç, hedef kitleyi topluma kazandırırken meslek sahibi olmasını sağlamak ve bu süreci ailesi ile birlikte geçirmesine olanak tanımaktır. Model olarak Türkiye geneline yaygınlaşacak olan YEDAM Atölye, Yeşilayın bir sosyal uyum projesidir."

YEDAM bünyesinde ilk olarak "444 79 75" Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlandığını ve bugüne kadar Danışma Hattında 18 binden fazla arama yapıldığını vurgulayan Öztürk, arayanlara uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı konusunda bilgi veriliğini ve doğru yönlendirme, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri sunulduğunu bildirdi.

- "Rehabilitasyon merkezi kurulacak"

Yeşilay Başkanı Öztürk, bağımlılıkla mücadelede Yeşilayın rehabilitasyon alanında geliştirilen en önemli çalışmalarından birisinin de "Türkiye Rehabilitasyon Modeli" olduğunu anlattı.

Akut bir probleme müdahale etmek için kurulan YEDAM'ların yanı sıra sorunun kökten çözümü için rehabilitasyon sürecinin olması gerektiğine işaret eden Öztürk bunun için, mevzuat altyapısı ve rehabilitasyon sonrası sosyal hayat entegrasyonu örneklerini yerinde görmek amacıyla İngiltere, Belçika, Portekiz, ABD ve Güney Afrika ülkelerinin ziyaret edildiğini, 5 kıtadan 20 ülke uygulamasının incelendiğini belirtti.

Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fizibilite çalışmaları sonucunda dünyadaki en iyi örnekler doğrultusunda Türkiye kültürüne uygun bir ekosistem tasarlandı. Uyuşturucu bağımlısının uçtan uca tedavisi ve sosyal hayata kazandırılması, ancak entegre çalışan bir ekosistemle mümkündür. Türkiye Rehabilitasyon Modeli projesi bunun için geliştirildi. Bağımlıların, maddeden arınmış bir şekilde, yaşam becerileri kazanarak, meslek atölyelerinde yetkinlik elde ederek, psikolojik olarak sağlıklı bir ruh haliyle topluma katılması amacı, modelin temelini oluşturdu. Modelle kurulacak rehabilitasyon merkezlerinin hizmet sunumu, finansmanı, insan kaynağı, akreditasyonu ve denetimini içeren kapsamlı bir alt yapı çalışması yapıldı.

Hasta yolculuğu baştan sona ele alınarak, ülke içindeki ilgili paydaşların rol ve sorumlulukları belirlendi, model ile ekosistemin kurumsal yapısı, işletme modeli, günlük iyileşme müfredatı, sosyal uyumu, finansman yapısı, mimari konsepti, insan kaynağı yapısı, akreditasyon modeli, özel sektör için cazibe raporu, mevzuat önerilerinin tamamı geliştirildi. Şimdi ilgili bakanlıkların bu düzenlemeleri hayata koymasını bekleniyor. Bu yıl ilk kurulacak olan merkezle de Yeşilay, Türkiye'ye özgü, gençleri merkezine alan, ahilik kültürümüzden de izlerin görüldüğü bir rehabilitasyon merkezini kuracak. Bir bağımlının rehabilitasyonuna harcadığınız her bir doların güvenlik ve sağlık harcamalarından 18 dolar tasarruf sağladığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca tedavi edilmeyen ve reel sektörde olan herhangi bir bağımlının da ciddi bir verimlilik kaybına neden olduğu unutulmamalı."

- OBM Programı yaygınlaştırılacak

Öztürk, okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin eğitilmesine yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) programının da Ocak 2017'de pilot olarak İstanbul'daki riskli bölgelerdeki liselerde hayata geçirildiğini hatırlattı. Öztürk, "Eğitimlerde, rehber öğretmenlere, öğrencinin durumunun nasıl tespit edileceği, madde kullandığının öğretmen tarafından nasıl anlaşılacağı, gencin tedaviye nasıl ikna edebileceği, ailenin durumdan haberdar edilmesi ve desteklenmesi, aile içi ilişkilerin tespiti, öğrencinin riskli durumdan ailesinin desteğiyle nasıl kurtulabileceği anlatılıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde bu program Türkiye geneline yaygınlaşacak." ifadesini kullandı.