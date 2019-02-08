'Yeşil Dedektör' kullanıcıları 251 bine ulaştı

ANKARA (AA) - Yeşilay Ankara Şube Başkanı Mevlüt Karataş, "Sigara ihlallerini kolay bir şekilde bildirmek amacıyla Yeşilay ve Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği Yeşil Dedektör mobil uygulaması 251 bin kullanıcıya ulaştı." ifadesini kullandı.

Karataş, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün mamüllerinin kullanımına yönelik ihlallerin bildirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı iş birliği ile 2008'de Yeşil Dedektör uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.

Yeşil Dedektör uygulamasıyla, kapalı mekanlarda tütün mamüllerinin kullanım yasağına uyulmasının sağlanmasının, ihlallere karşı toplumda farkındalık oluşturulmasının ve tütün mamullerini kullanmayan vatandaşların da haklarını korumanın amaçlandığını ifade eden Karataş, mobil kullanıcı sayısının 251 bine ulaştığını kaydetti.

Karataş, "Sigara ihlallerini kolay bir şekilde bildirmek amacıyla Yeşilay ve Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği Yeşil Dedektör mobil uygulaması 251 bin kullanıcıya ulaştı. Yeşil Dedektör, kapalı mekanlarda tütün mamülleri kullanımını ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor"

Karataş, dünya genelinde 1,2 milyar insanın sigara kullandığını, tütün kaynaklı hastalıklar sebebiyle her yıl 1,7 milyon insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Karataş, şöyle devam etti:

"Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda bırakmak isteyenler için bir fırsat. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Kullananların bırakmasını, kullanmayanların da daha bilinçli olarak kendileri ve sevdikleri için model olmasını, çevreye karşı da uyarıcı olmasını istiyoruz."

Muhabir: Duygu Yener