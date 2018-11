Uyarıyı paketle birlikte sigaraya da yazacaklar

- Sigara paketlerindeki yazılı ve görsel sağlık uyarılarını ilk uygulayan ülkelerden olan Kanada, etkiyi artırmak amacıyla her bir sigarının üzerinde "yazılı mesajlar"ın yer almasını sağlayacak düzenlemeye hazırlanıyor - Düzenlemenin hayata geçirilmesiyle, Kanada'da sigara paketlerinde yer alan uyarıcı fotoğraf ve mesajların yanı sıra her sigaranın üzerinde de "Sigara kansere yol açar" yazısı bulunacak - TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir: - "Tütünle mücadelede örnek ülkeler arasında olan Türkiye'nin, düz paket uygulamasını hayata geçirmesini, hatta Kanada örneğindeki gibi her sigaranın üzerinde uyarıcı mesajların yer almasını sağlayacak düzenlemeye öncülük etmesini isteriz"