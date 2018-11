KONYA (AA) - Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Konya Şubesi Başkanı Kadir Dikici, sigarayla yeterli mücadele edilmemesi durumunda önümüzdeki yıllarda şiddetini daha da artırarak insanlığa zarar vermeye devam edeceğini bildirdi.

Dikici, yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın, damar tıkanıklıkları, ani kalp krizleri, burger hastalığı olmak üzere insan bedeninde yüzlerce hastalığa sebep olduğunu belirtti.

Sigaranın, sadece sağlık sorunları değil ülkelerin ekonomilerine de çok ciddi darbe vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde sigara içenlerin sayısı yaklaşık 17 milyona ulaşmıştır. Sigara içme oranı en çok gençlerde özellikle kız çocuklarında artış göstermiştir. Her yıl 120 bin, günde yaklaşık 300 insanımızı sigara kaynaklı hastalıklar sebebiyle kaybediyoruz. Yani her 10 kişiden 3'ü sigara kullanır olmuş, hem kendi cebine hem de ülkemiz ekonomisine zarar vererek daha farklı işlere harcaması gereken paraları sigara kaynaklı hastalıklara harcamaktadır. Sigara içenlerin sigara artıklarını rastgele, her ortama atmaları sebebiyle çevrede oluşturduğu kötü görüntülere de şahit oluyoruz. İzmarit diye nitelendirdiğimiz atıklar hem deniz sahillerimizi hem de yaşam alanlarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu atıklar belediyelerimizin temizlik çalışanlarını fazlaca meşgul etmekte, sigara izmaritlerinin temizliğine fazlaca zaman ayrılmasına sebep olmaktadır. Seyir halinde arabasının camından izmarit atarak, hatta yol ortasına kül tablasını boşaltarak biz içmeyenlerin yaşam alanlarını kirletip mahallemize, şehrimize ve ülkemize zarar vermeye devam etmektedirler. Ayrıca bilindiği gibi yangınların özellikle orman yangınlarının en büyük sebebi söndürülmeden atılan izmaritlerdir. "