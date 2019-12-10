Türkiye sınırın diğer tarafındaki hastalara şifa olmaya devam ediyor

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin Azez ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Safaa Bakour, karnındaki 4 kiloluk kitle Kilis Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla alınarak, sağlığına kavuşturuldu.

Türkiye, düzenlediği harekatlarla terörden temizlenmesini sağladığı bölgelerde gerçekleştirdiği sağlık yatırımları ve sağladığı imkanlarla Suriyeli hastaların dertlerine de çare oluyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Halep'in Azez ilçesine bağlı Mare beldesinde yaşayan 56 yaşındaki Safaa Bakour, verilen sağlık hizmetlerinden faydalanan Suriyelilerden sadece biri.

Bölgede Türkiye'nin verdiği destekle kurulan bir hastaneye başvuran Bakour'un yapılan tetkiklerinde karnında kitle olduğu tespit edildi.

Ameliyat edilmesine karar verilen Bakour, tedavi için Kilis'e getirildi.

Kilis Devlet Hastanesinde ameliyat edilen Bakour'un karnından 22 santimetrelik ve yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.