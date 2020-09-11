TMM nedir, neyin kısaltmasıdır?
Covid-19 ile hayatımıza giren bir yenilikte TMM kısaltması oldu. Peki nedir bu TMM. Neyin kısaltmasıdır. Ayrıntılar haberimizde
Covid-19 ile hayatımıza giren bir yenilikte TMM kısaltması oldu. Peki nedir bu TMM. Neyin kısaltmasıdır. Ayrıntılar haberimizde
TMM
Temizlik - Maske - Mesafe anlamına geliyor
Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna takılan tüpü (yapay solunum borusunu) çıkarma işlemi. Entübasyon işlemini sonlandırma.
Bkz. Entübe etmek, Entübasyon
Açıklama: Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durum ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefes alır hale gelirse ekstübe edilebilir; yani takılmış olan tüp çıkarılabilir.
Entübe Etmek
Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemi.
Açıklama: Acil durumlarda veya yoğun bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir. Ayrıca pek çok ameliyatta kas gevşetici ilaç vermek ve hastayı uyutmak gerektiği için ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için entübe edilmesi gerekir.