TİKA'dan Makedonya'ya sağlık desteği

ÜSKÜP (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki "Rahibe Teresa" Kadın Doğum Hastanesinin hijyen ve sterilizasyon öncesi bölümünün onarım ve donanımını gerçekleştirdi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp'teki Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu ve Hastane Müdürü Başkim İsmaili, proje kapsamında yapılan onarım çalışmalarını ve temin edilen ekipmanları inceledi.

Ayden, burada yaptığı açıklamada, kurum olarak Makedonya'da birçok alanda proje ve faaliyet yürüttüklerine işaret ederek, sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerin kendileri için çok önem arz ettiğini söyledi.

Makedonya'da yeni doğan nesillerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunması ve bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla ciddi projeler ürettiklerini vurgulayan Ayden, daha önce de Üsküp Devlet Hastanesinin yeni doğan yoğun bakım kliniğinde benzer bir proje gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ayden, bugünkü projeyle özellikle hijyen ve sterilizasyon bölümünün başlangıcı olan alanın tamamını onarıp, ekipmanlarını yenileyerek hastanedeki hijyen sorununu büyük ölçüde çözmüş olacaklarını ifade etti.

Hastanede bu yıl içerisinde 4 bin bebeğin dünyaya gelmesinin öngörüldüğünü aktaran Ayden, projenin bu nedenle büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Çayır Belediye Başkanı Ganiu da bu bölümün hastanenin daha iyi koşullarda çalışması açısından gerekli olduğunu vurgulayarak, TİKA'ya katkısı için teşekkür etti.

Ganiu, insanların kalite istediğini kaydederek, "İnanıyorum ki başta hastane müdürü olmak üzere doktorlar halka daha iyi hizmet verecek." dedi.

Hastane Müdürü İsmaili ise destekleri için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA tarafından söz konusu bölümün onarım ve çevre düzenlemesi yapılırken, bölüme 5 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi, endüstriyel ütü, su yumuşatma cihazı, çamaşır tartısı, 14 çamaşır taşıma arabası, çamaşır yıkama lavabosu, dolaplar, masa ve sandalyeler temin edildi.