TEİS'ten reçetelere etken madde yazılsın önerisi

- TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan: - "İlaçta dışa bağımlı olduğumuz sürece ilaç yokluğu, bulunamaması gibi sorunlar her zaman yaşanacaktır. Bu yüzden yerli ilaç üretimi ve kullanımı bir an önce hızlandırılmalıdır. Bunun için reçeteye ilaç ismi değil etken maddenin yazılması uygulamasına bir an önce geçilmelidir"