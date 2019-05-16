Sivas'ta sezaryenle yapılan doğumlar azaldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta sezaryenle yapılan doğum oranında azalma olduğu bildirildi.
Sivas Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının normal doğum oranlarının artırılması için çeşitli programlar ile çalışma yürüttüğü vurgulandı.
Sağlık Müdürlüğünün, normal doğumu teşvik edip, sezaryen oranını düşürmek için eğitimlere önem verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi ve Suşehri Devlet Hastanesinde 6 gebe okulu ve 17 ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezlerinde gebe bilgilendirme sınıfı hizmet vermektedir. Sağlıklı şartlarda doğum yapmanın anne ve bebek sağlığı üzerindeki etkilerinin eğitimli sağlık personeli aracılığıyla anlatıldığı gebe bilgilendirme sınıflarında, 2018 yılında 6 bin 37 gebeye eğitim verilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından uygulanan ve aile hekimleri aracılığıyla evlenecek kişilere verilen 'Evlilik Öncesi Danışmanlık' eğitimleri de üreme sağlığı, gebeliğe hazırlık ve sağlıklı gebelik süreci ile ilgili çiftlere bilgi vererek bu süreçlerin en iyi şekilde geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye'de ilk sezaryen doğum oranı yüzde 23.62 iken, ilimiz ilk sezaryen doğum oranı yüzde 20.10’da kalarak Türkiye ortalamasının altına düştü."