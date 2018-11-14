Sırt ağrısı şikayetiyle gitti karnından 5 kilogram kitle çıktı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, sırt ağrısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran kadının karnından 5 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Numune Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 yaşındaki Serap Bozkurt, sırt ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir'in gerçekleştirdiği operasyonda Bozkurt’un karnından 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren Kandemir, hastanın Kadın Doğum Acil Servisine karın ağrısı şikayetiyle başvurduğunu ifade etti.

Hastanın yapılan tetkiklerinde karnında büyük bir kitle tespit ettiklerini aktaran Kandemir, şunları kaydetti:

"Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilogram civarında, 30 santimetre boyutunda tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Serap Bozkurt da karnındaki kitleden bilgisi olmadığını belirterek, "Karnımda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Doktorlarımız bu kitleyi ameliyatla çıkardı. Allah'a şükür şu an durumum çok iyi. Doktorlarımıza, personele çok teşekkür ederim." dedi.