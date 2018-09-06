Şehir Hastanesinde

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Sağlık Bakanlığınca kamu-özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen Kayseri Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazları, ferah binaları, tek kişilik doğum odalarıyla kentin yanı sıra çevre illerdeki hastalara da "konforlu" sağlık hizmeti veriyor.

Toplam 465 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, tecrübeli doktorları ve sağlık çalışanları, geniş, ferah koridorları, tek kişilik hasta odaları ve son teknolojiye sahip cihazlarıyla sağlıkta kalite ve konforu bir arada bulunduruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs'ta açılışı yapılan ve 9 Mayıs itibarıyla bazı bölümlerinde hasta kabulüne başlayan Kayseri Şehir Hastanesine ağustos ayı sonuna kadar yaklaşık 663 bin başvuru yapıldı, 24 bin hasta yatarak tedavi gördü.

30 Haziran'da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı doğumevinin Şehir Hastanesine bünyesine taşınmasından bugüne kadar da 1850 doğum gerçekleşti.

Doğumevi hastanesindeki 3-4 kişilik odaların yerine tek kişilik odalara sahip yeni hastanede bazen bir günde 40 doğum oldu.

Girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında gerçekleştirilmesine imkan sunan hibrit ameliyathanelere, 253 yoğun bakım ünitesine, 413 poliklinik odasına sahip şehir hastanesi, 1607 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Geniş kapalı alana sahip hastanede hastalar, sabah erken saatlerden itibaren Büyükşehir Belediyesinin ring servisleri ve golf sahası araçlarıyla polikliniklere taşınırken, hastane içindeki yürüyen merdiven ve bantlar da ulaşımı kolaylaştırıyor.

Bunların yanı sıra hastane kampüsünde 3 bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın yanı sıra helikopter pisti de yer alıyor.

Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 465 bin metrekare alana sahip hastane kampüsünün 7 bloktan oluştuğunu söyledi.

Hastane hakkında bilgi veren Çelik, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza sağlık hizmetini hem hızlı hem de en kaliteli şekilde sunmak istiyoruz. 415 milyon avro büyük bir maliyet. Devletin sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Açıldığımız günden bu yana 31 bin acil vakaya müdahalede bulunuldu. Tüp bebek merkezimizi yakın zamanda hizmete sunacağız. Uyku laboratuvarımızda 2019 yılının sonuna kadar tüm randevular dolu. Fizik tedavi hastanemiz robotik yürüme cihazı, konforlu odaları, havuzlarıyla otel konseptinde hizmet sunuyor. Şu an için ulaşım sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin verdiği ring araçlarıyla seferler düzenleniyor. Nizamiye girişinde yolcular alınıp istedikleri binalara bırakılıyor. Ayrıca golf araçlarımız var, kuleler arasındaki taşımayı bunlarla yapıyoruz. Yaşlı, engelli hastalarımızın taşımasını yönlendirme yapan elemanlarımız yapıyor. Hangi bölüme istenilirse taşınıyorlar. Personel eksiklerimiz var, hekim, hemşire ve ebe alanında. Zamanla bu eksiklerimiz tamamlanacak. Günlük 290 civarında polikliniğimiz açık. Bunların sayısını 400'e çıkarmak istiyoruz. Mesai dışı polikliniklerimiz hizmet veriyor ayrıca. Mesai bittikten sonra Fizik Tedavi Hastanesinde mesai dışı hizmet vermeye devam ediyoruz."