Son Dakika
Sarı kategorideki Nevşehir’de normalleşme süreci başlıyor
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci başlıyor.
Sağlık 01.03.2021, 23:10 02.03.2021, 01:19
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci başlıyor.
Nevşehir’de 2 Mart Salı gününden itibaren okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının yanı sıra, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 07.00 ila akşam 19.00 saatleri arasında kapasitelerinin yüzde 50’si oranında hizmet verecek.
Kentte sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların da sınırlamaları kaldırıldı.