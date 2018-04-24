Samsat'taki deprem

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen yaralıların sağlık duruma ilişkin, "Adıyaman'daki depremden 39 kişi etkilendi, 35 yaralının tedavisi sürüyor. Ağır bir hastamız görünmüyor." dedi.

Tedavi için Türkiye'ye getirilen Filistinli Secud Şerif, Mahmud Şerif ve Enes Şerif kardeşler ile ailesini Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında kabul eden Demircan, burada gazetecilerin sağlık gündemine ilişkin sorularını da yanıtladı.

Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremden etkilenen yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken, tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Adıyaman'daki depremden 39 kişinin etkilendiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Bu 39 kişinin içerisinde 3'üne ambulansla 112 ile, bir kişiye de yerinde müdahale edilmiş, 35 kişi ise başka araçlarla hastaneye gelmiş. 20 kişi Samsat Devlet Hastanesi'nde, 5 kişi Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 8 kişi özel Park Hospital Hastanesi'nde, 5 kişi Kahta Devlet Hastanesi'nde ve bir kişi ise yerinde tedavi edilmiştir. Halen 35 yaralımızın tedavisi devam ediyor, hayati tehlike noktasında ağır bir hastamız görülmüyor şu anda. Şükrediyoruz, hamdediyoruz ki depremin şiddeti büyük değil ve de büyük bir hasarla atlatmadık."

- "Aşı hasta etmez, hastalıktan korur"

Bakan Demircan, bir başka soru üzerine de aşı reddinin büyük bir yanlış oluğunu vurguladı.

"Aşı hasta etmez, hastalıktan korur." diyen Demircan, nesillerin aşılar sayesinde pek çok bulaşıcı hastalıktan korunduğunu bildirdi. Demircan, hasar bırakan, organ kaybına neden olan kızamık, kızamıkçık gibi birçok hastalığın aşılar ile önüne geçilebildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi kalkıp aşıyı reddetmek, hastalıkların artmasına davetiye çıkarmaktır. Aşıyı reddeden sadece kendisiyle ilgili bir karar veya kendisiyle ilgili bir etki yaratmış olmaz. Aşıyı reddeden diğer sağlıklı insanlar için de bir hastalık tehdidine neden olur. O nedenle ben buradan halkımıza sesleniyorum, aşılarımız güvenlik içinde yapılmakta, aşılarımızla ilgili her türlü bilimsel çalışma yapılıp, o şekilde aşıların kullanılmasına izin verilmektedir. Aşılarda bir güvenlik, sağlık sorunu yoktur. Tersine aşıyı reddetmek sağlık sorunu oluşturur. Aşılarımızı yaptıralım, sağlıklı nesilleri bu şekilde elde edelim."