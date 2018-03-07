Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

"Sağlıkta Kadın Çalışanlar" fotoğraf yarışması

- Sağlık Bakanlığınca "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler CerModern'de sergilenecek

07 Mart 2018 Çarşamba 16:27
banner230

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi yarın açılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Sağlıkta Kadın Çalışanlar" başlığıyla fotoğraf yarışması düzenledi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığınca düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde amatör ve profesyonel 306 fotoğraf sanatçısı, 941 eserle katıldı.

Fotoğraf sanatçıları Adnan Ataç, Ömer Gemici, Ali Rıza Akalın ile Ruh Sağlığı Daire Başkanlığından Cemile Alemdar ve Rabia Madan Özdemir'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirmede, dereceye giren 9 eserin yanı sıra sergilenmeye değer 30 fotoğraf belirlendi.

Yarışmada birinciliğe Ercüment Ersoy, ikinciliğe Arzu Eygar, üçüncülüğe Emre Bostanoğlu layık görüldü. Dereceye giren eserlerin yer aldığı fotoğraf sergisi, yarın saat 16.00'da CerModern'de ziyarete açılacak.

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf YarışmasıSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim