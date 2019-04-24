ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İkinci Başkanı Mehmet Ali Yazıcı, "Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve dijital ekonomisinin geliştirilmesi için yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin özgün ve milli kabiliyetlerle geliştirilmesini ülkemizin bir beka sorunu olarak görüyoruz." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve TBD tarafından düzenlenen "Sağlıkta Dijital Dönüşüm Zirvesi'nin açılış töreni yapıldı.

Yazıcı, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, bu zirve ile sağlıkta dijital dönüşümü tartışmaya açmayı amaçladıklarını aktardı.

Bilgi ekonomisinin yaşandığı bu dönemde verinin önemine değinen Yazıcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Veriler 'çağımızın altınları' olarak adlandırılıyor. Veriden değer yaratmak çağımızı şekillendirmenin tek yoludur. Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve dijital ekonomisinin geliştirilmesi için yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerin özgün ve milli kabiliyetlerle geliştirilmesini ülkemizin bir beka sorunu olarak görüyoruz. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzun yüzde 45'lik 4,5G ihalesindeki yerlilik oranı şartını ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın sanayi katılım oranlarını önemsiyoruz. Yerli ve milli teknolojilerin özgün olarak geliştirilmesi, kullanımının kamuda yaygınlaştırılması ve ihracatının artırılması ancak uluslararası normlara uygun standartlara uyumla sağlanabilir."

HAVELSAN Sağlık Bilişim Grup Müdürü İsmail Küçükkülahlı ise şirket olarak, 2012 yılında yüzlerce birime sahip askeri otomasyonla bu alanda büyük entegre sağlık bilişimine imza attıklarını vurguladı.

Küçükkülahlı, HAVELSAN'ın sağlık bilişimi alanında ihraç edilebilir kalitede yerli çözümler üretmek için deneyimli bir ekiple çalıştığını dile getirerek, "HAVELSAN'ın sağlık bilişimdeki temel hedefi, yerli firmalarla rekabet etmek değil, ekosistemindeki yerli firmalardan temin edilecek alt modüllerle zenginleştirilmiş ürünü HAVELSAN gücüyle yurt dışında konumlandırmaktır. Sağlık bilişiminde dünyada dikkati çeken yerli ürünlerin tanıtımını yapmayı ve Türkiye sağlık bilişiminin dünyaya transferinde öncü olarak yer almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

TBD Eskişehir Şubesi Başkanı Barış Günaydın da 2000'li yılların başından bu yana dünyada her sektörde dijitalleşmenin en önemli gündem maddesi olduğuna işaret etti.

Günaydın, insan hayatının söz konusu olduğu sağlık alanında da dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdür Vekili Ali Mumcu, Türkiye'de sağlıkta yaşanan dönüşümün en önemli ayaklarından birini bilgi sistemlerinin oluşturduğunu anlattı.

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Sertaç Eroğlu ise teknolojinin her alanında vazgeçilmez hale gelen dijital dönüşümün sağlıkta uygulamalara entegre olmasının önemine değindi.

Konuşmanın ardından katılımcılara plaketlerin verildiği zirvede çeşitli konu başlıkları tartışıldı.