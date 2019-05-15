Sağlık sorunu yaşayan turist 'yabancılık' çekmiyor

ANKARA (AA) - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığına bağlı olarak, Türkiye'deki kurumlara sağlık turizmi kapsamında başvuran veya turistik amaçlı ülkede bulunduğu sırada sağlık sorunları ortaya çıkanlara yönelik sağlık hizmetleri için kurulan "Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezi", yabancı hastaların imdadına yetişiyor.

Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 112 komuta merkezleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel sağlık merkezleri, eczaneler ve 184 SABİM'den gelen taleplerin telekonferans yöntemiyle 7 gün 24 saat 6 dilde karşılandığı merkezde, 28 tercüman görev yapıyor.

Uluslararası Hasta Destek Birimi ve Çağrı Merkezi Birim Sorumlusu Vicdan Akıncı, AA muhabirine, merkezde sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Çağrı merkezinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça ve Arapça dillerinde hizmet verildiğini anlatan Akıncı, "Yurt dışından gelen hastalara, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında hizmet sunuyoruz. Hasta ve doktor arasında iletişimi sağlayarak, tercüme hizmeti veriyoruz. Bu şekilde hastanın sıkıntılarını hekime aktarıyoruz." diye konuştu.

En çok çağrı Antalya'dan geliyor

Akıncı, "0850 288 38 38" numaralı hattan ücretsiz ulaşılabilen merkezi arayan hastaların anonsta yaptığı tercihe göre, karşılarına o dili konuşan tercümanın çıktığını söyledi.

Merkeze gelen çağrılara ilişkin bilgi veren Akıncı, şunları kaydetti:

"Rus, Alman ve Fransız turistlerden çağrı merkezine kene ve köpek ısırması, güneş çarpması, güneş çarpmasından dolayı çocuklarda oluşan ateş gibi şikayetler ulaşıyor. En çok çağrı Antalya'dan geliyor. 2019'da şimdiye kadar 31 bin 337 çağrıyı aşmış durumdayız. Yaz dönemiyle bunun daha çok artacağını düşünüyoruz.

Bazen çok ilginç bazen de üzücü vakalarla karşılaşıyoruz. Geçenlerde Türkiye'ye Rus bir aile gelmişti. Eşi kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Biz de cenazenin götürülebilmesi için iletişimi sağladık.

Tatil için gelen bir Fransız turistin de doğumu başlamıştı. Doğumhaneye kadar telefonla eşlik ettik. Bebeğin sesini duyana kadar da telefonda kaldık."

Muhabir: Duygu Yener