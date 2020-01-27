Sağlık-Sen il divan toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un katılımlarıyla düzenlenen il divan toplantısına Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftci, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları, Çevre illerin şube başkanları ve yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi sağlık çalışanları katıldılar.

Gündüzpolat, “Bize, “Allah razı olsun” diyen kardeşlerimizin gözlerindeki sevinci görmekten başka bir amacımız yoktur”

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan il divan toplantısında konuşan Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, “Değerli hak, adalet, ekmek, emek, demokrasi mücadelemizi başlatan, içerisinde bulunan, omuz veren, ancak burada aramızda olamamalarının hüznünü, acısını, özlemini yaşadığımız, başta Memur-Sen’imizin Kurucu Genel Başkanı şair, düşünür, Mehmet Akif İnan Hocamıza, 81 ilimizde Memur-Sen’imiz ve Sağlık-Sen’imiz için emek sarf etmiş olup, ahiret alemine göç etmiş, burada ismini sayamadığım abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize Allahtan ebedi saadetler diliyorum, Korkuların, kaygıların ve kuşkuların kuşatmasını kıran; inançla, azimle, kararlılıkla yola devam eden, engel olmaya, yıpratmaya çalışanlara aldırmayan; Akif İnan ve arkadaşlarının emanetini yetkiye taşımakla kalmayıp, Türkiye’nin en büyük sendikası yapan, aramızda olan olmayan tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli Arkadaşlarım, Adımızın başındaki unvanların, makamların, mevkilerin hiçbir önemi yok. Bunların hepsi bir gün geçer, geriye sadece yaptıklarımız, başardıklarımız kalır. Şairin dediği gibi, “Baki kalan bu kubbede hoş bir sedadır” Bizim için en büyük onur sizleri, üyelerimizi, ailesiyle, çocuklarıyla mutlu, huzurlu görmektir. Hep birlikte mücadele ederek elde edilmiş bir başarıdan, hak ederek, namusumuzla kazanılmış bir ekmeği bölüşmekten, üyelerimizin sofrasına bir dilim daha ekmek koymaya vesile olmanın verdiği hazdan ve Bize, “Allah razı olsun” diyen kardeşlerimizin gözlerindeki sevinci görmekten başka bir amacımız yoktur. Bu amaç, çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır. Sağlık çalışanlarının haklarının teslim edilmesi ve iş barışının sağlanması”, sağlık çalışanlarının ve ailelerinin geleceğini için önemlidir ve öncelik sağlık çalışanının refahıdır. Bu minvalde çalışan hakkını ve emeği dikkate alan, sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını gözeten politikalar üretmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu noktada genel merkezimizin öncülüğünde yapılacak her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu gün olduğu gibi, yarınlarda da, emek ve ekmek mücadelemizi kimliğiyle, duruşuyla, istikametiyle dosdoğru bir Sağlık-Sen olarak kararlı bir şekilde hep birlikte sürdüreceğiz. Rahmetli genel başkanımız Akif İnan’ın, “Bütün giysileri yırtsak yeridir,

Yeter bize vefa elbiseleri” dizelerini baş tacı edelim istiyoruz. Biz hep birlikte ne yapmak istediğini bilen bir ekip ve ne yaptığını bilen bir sendikayız. İmha ve tenkit diline tevessül etmeden, inşa ve teklif dilini sahiplenerek sorunları aşmanın gayreti içerisindeyiz.

Büyük olmanın kibrine kapılmadan, "Ene" hastalığına tutulmadan, sivil toplum alanında Sağlık-Sen üst kimliği ile hep birlikte geleceğe omuz vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda biz özgürlüğüne ve özgünlüğüne önem veren bir teşkilatız. Gerektiğinde tavır sendikacılığını ortaya koymaktan da çekinmeyiz. Teşkilatının görüşüne değer veren ortak aklı önemsiyoruz.

Amatör ruhu kaybetmeden profesyonelleşecek, kurumsallaşmayı artırarak sendikamızın marka değerini her geçen gün birlikte yükselteceğiz. Şüphesiz; geldiğimiz yer, varmak istediğimiz yer değil. Önümüzde kat edilecek mesafe, yerine getirilecek sorumluluklarımız var. Değerli Dostlarım, Bugün için ekmeğimizi büyütmeye çalışıyoruz. Bunun için emek veriyoruz. Bunu oluşturmadığımız sürece verdiğimiz mücadelenin hiçbir anlamı yoktur.

Biz umutlarımızı ve yüreklerimizi birleştirmek için sivil toplum mücadelesi içerisindeyiz.

Mevlana’nın söylediği gibi, “Bu dünyaya, ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik."

Bizler, parçaları onarmaya, birleştirmeye, dağılanları toplamaya, dostlar arasında köprü olmaya talibiz. Ekmeğimizi, Sendikamızı ve Türkiye’mizi büyütme mücadelesine talibiz.

Yerini korumak için bile, çok hızlı koşmaya mecbur olduğumuzun bilincinde olarak, mevcutla yetinmeyip sendikamızı daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hak, adalet, huzur, esenlik, refah, paylaşım, sevgi ve hoşgörü zeminini yükseltmeyi hedefleyen, Yeniden Büyük Türkiye hayaline katkı sunmak için üzerimize düşen ne ise onu yapmaya çalışacağız. Bu gün, “Yeni bir Dünyanın, “Güçlü Türkiye’nin ve “Erdemli Neferleri” olmaya gayret edeceğiz. Bizler kardeşlik ahlakıyla kuşanmış bir ekibiz, sağlıkçıların onurlu mücadelesine katkı vermek için, bu teşkilata hizmet etmek için varız.

Yöneticilerimizin yetki ve inisiyatifinin olduğu durumlarda kurum zarara uğramıyorsa, çalışanlarımızın yanında olunmasını istiyoruz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, zor şartlar altında çalışan sağlık personeli, bu tür hususlarda idarecilerden daha fazla anlayış ya da yanlarında olmalarını beklemektedir. Bizler de bu tür konularda idarecilerimizle çalışanlarımız arasında köprü olacağız. Genel Başkanımızın da bu konuda duyarlılık göstereceğinizden eminiz. Üyelerinden gücünü alan bir Sivil Toplum Örgütüyüz. Barış ve diyalog içerisinde üyelerimizin sorunlarını çözmek için mücadele etmek istiyoruz

Hepimiz bir anlamda yöneticiyiz. Bilelim ki üzerimizde taşıdığımız vasıflar yaptığımız işlere doğrudan tesir eder. Bunun için atacağımız her adımın ne getirip götüreceği, faydalı mı zararlı mı olacağı en ince ayrıntısına kadar düşünülmelidir. Evet Kıymetli Arkadaşlar; Ne demişler, “Gönül ver işe başla, sonuna kadar götür; gönlün yoksa o işe girme, doğru olan budur. Ya başlama ya bitir.” Burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın, yeni umutların, hedeflerin habercisi olmasını umuyorum. Bundan sonra durmak yok, elde ettiklerimizle yetinmek, yerimizde saymak yok. Artık yeni denizlere yelken açmak, teşkilatımızdan aldığımız rüzgarın gücüyle daha iyiye, güzele ilerlemek için hazırız.

Türkiye’yi dert edinenleri, dünyayı dert edinenleri, mazlumları, mağdurları ve masumları dert edinenleri selamlıyorum. Teşkilatımızın en küçük biriminden yönetime kadar herkesin aynı heyecan ve coşkuyla ekip ruhuyla çalıştığı kardeşlik ahlakını kuşanalım diyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle il divan toplantımızın ülkemize, Nevşehir’imize, Nevşehir Sağlık-Sen ailesine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum” diye konuştu.

Açıkgöz, “Tüm sağlık çalışanlarının emeğine teşekkür ediyorum”

Toplantıda konuşan AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, düzenlenen il divan toplantısının Sağlık-Sen camiasına ve Nevşehir’e hayırlara vesile olmasını dilerken, "Sağlık Sen Nevşehir Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısında fedakar sağlık çalışanlarımızla bir aradayız. Elazığ’da meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya’da tüm sağlık ekiplerimiz ve devletimizin imkanları seferber edildi. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemize, devletimize geçmiş olsun. Sağlık çalışanlarımız fedakarca emek vererek mesai harcıyorlar bu anlamda her bir çalışanımıza teşekkür ediyor; divan toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Semih Durmuş da divan toplantısı vesilesiyle Nevşehir’de katılımları için teşekkür ediyorum, Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat’ın şahsında tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Menekşe; “Sağlık hizmeti çok kutsal bir hizmet”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Elazığ merkezli yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise acil şifalar temennisinde bulunarak sözlerine başladı.

Menekşe, “İnsan hayatında üç önemli şey var. Bunlar eğitim sağlık ve savunma. Yaptığınız görev oldukça kutsal bir görev. 24 saat fedakarca sağlık hizmetlerini veriyorsunuz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Şöyle bir hayat düşünün. Her şeyiniz; eviniz, arabanız, atınız, katınız. Ama sağlığınız yok. İşte bu açıdan baktığınızda sağlığın ne kadar önemli olduğunun farkına varabilirsiniz. Sağlık çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması için mücadele veren Sağlık-Sen’in bu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Genel Başkan Semih Durmuş, “Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ayağına Rabbim taş değdirmesin diliyorum”

Sağlık çalışanlarının son derece fedakarane bir hizmet yürüttüklerine dikkat çeken Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Elazığ ilimiz ve civar illerde yaşanan deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yararlananlara ise acil şifalar diliyorum. Orda görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Yıllar önce Bedel Ödeyenler isimli bir film çekilmişti. Orada bir sağlık çalışanının yaşanan deprem felaketinde kendi ailesinden bir yakınını kaybetmesine karşın yakının cenazesine bile katılamadığını, fedakarca hizmet verdiğine de şahit olmuştuk. Böylesine fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ayağına Rabbim taş değdirmesin diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Semih Durmuş’un konuşmasının ardından Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Hakan Gündüzpolat, toplantıya katılan Milletvekilleri, Sağlık-Sen Genel Başkanı, Genel Başkan yardımcıları ve çeşitli illerden toplantıya katılan şube başkanlarına hediye takdiminde bulundu.