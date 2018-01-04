ANKARA (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde en kısa sürede hayata geçmesi gerektiğini belirtti.

Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılını kamu görevlileri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları açısından verimli bir şekilde tamamladıklarını belirterek, başarılı bir toplu sözleşme dönemi geçirdiklerini, Kamu Personeli Danışma Kurulu ile Kurum İdari Kurul toplantılarında çalışanlarla mücadele ettiklerini, sorunları masaya taşıdıklarını ve çözüm önerileri sunduklarını ifade etti.

2017'nin son günlerinde sendikal anlamda elde ettikleri büyük başarılardan birinin de, 4/C'li çalışanların 4/B kadrosuna alınması olduğuna işaret eden Memiş, taşeron çalışanlara kadro verilirken, vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapanların kadroya dahil edilmemesinin bir eksiklik olduğunun altını çizdi. Memiş, 2018'de kadro taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.

Yıpranma payında yasalaşma sürecine girildiğine dikkat çeken Memiş, 2018'in bu sürecin bütün çalışanları kapsayacak şekilde yasalaştığı bir yıl olması gerektiğini ifade etti.

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, adaletsiz döner sermaye sisteminin değiştirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi için etkin yasal düzenlemelerin de bu yıl hayata geçirilmesi talebinde bulunan Memiş, 200 bin sağlık çalışanına lisans tamamlama hakkı kazandıran sendika olarak lisans tamamlamada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için de çalıştıklarını vurguladı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın 2018'in ilk ayında sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme yapılacağını açıkladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme gerek bizim ilettiğimiz talepler, gerekse sahanın gerçekliğine uygun şekilde gerçekleşmeli, verilen sözlere umut bağlayan sağlık çalışanlarında hayal kırıklığı oluşturmamalıdır. Sağlık çalışanları büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu özveri karşılıksız bırakılmamalı, sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayacak, motivasyonlarını artıracak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bunların başında ise yeni istihdamlar yapılarak iş yükünün azaltılması, yıpranma payının herkesi kapsayacak şekilde en kısa sürede yasalaşması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, şiddeti kesin olarak önleyici düzenlemelerin hayata geçmesi gelmelidir."











