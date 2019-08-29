Sağlık Bakanlığı 9 bin 576 tabip ataması yapacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl kura ile yaklaşık 25 bin tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasının gerçekleştirileceğinin açıklandığını belirtti.
Koca, şunları kaydetti:
Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."
Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan