Sağlığına kavuştu düğün hazırlıklarına başladı

KAYSERİ (AA) - Ağrı'da yaşayan ve 4 yıl önce karın ağrısı şikayeti ile başlayan hastalığına il il gezerek derman arayan 38 yaşındaki inşaat teknikeri Engin Köse, Kayseri'de özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuşup, nişanlısıyla düğün hazırlıklarına başladı.

Özel bir hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen Engin Köse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında çalıştığı Erciş'te karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gittiğini, doktorun ishal teşhisi koyup ilaç yazdığını anlattı.

İlaç tedavisi sonuç vermeyince 10 ilde bulunan birçok hastaneyi gezdiğini, hastalığına bir teşhis konulamadığını öne süren Köse, bu sürecin 2017 temmuz ayına kadar devam ettiğini belirtti.

Kayseri'de bulunan bir hastanede ameliyat edildiğini aktaran Köse, şunları söyledi:

"Fakat kitlem yerinde duruyordu, 'torba ile yaşamaya mahkum olacaksın' dediler. 'Hem büyük hem de küçük abdest olarak ömür boyu bu şekilde yaşayacaksın' dediler. Bunu kabul etmedim. Ankara'da başka bir hastaneden de aynı cevabı aldım, kabul etmedim. Ailemle görüştüm, torbamın kapanması için Kayseri'de özel bir hastaneye geldim. Bir sürü doktor ve il gezdim, ben doktoru bulmadım, doktor beni buldu. Kadir beyle tanıştım, kendisi benim bütün tahlillerime baktı, tekrar tahlil yaptı. 28 Eylül'de hastaneye yattım, 1 Ekim'de beni ameliyat etti. Bugün taburcu oluyorum. Kendisine teşekkür ediyorum."

Hastanın ağabeyi Bahattin Köse de kalın bağırsağında bulunan kitlede kötü huylu tümör tespit edildiğini öğrendiği kardeşinin tedavisi için Ankara'da gittikleri bir hastanede görüştükleri doktorun, "büyük ihtimalle ince bağırsağı ömür boyu dışarıda kalacak" dediğini kaydetti.

Köse, "Ankara'da görüştüğümüz doktor, çocuğunun da olamayacağını, üreme organının da alınacağını söyledi. Ben de 'hocam bu çocuk nişanlı, bu çocuğun sonu ne olacak?' diye sordum. 'Engin sağlığına kavuşacak ancak çocuğu da olmayacak' dedi. Geldik burada, Kadir hocam bu ameliyatı yaptıktan sonra o sorun da ortadan kalkmış oldu. Allah'a çok şükür Engin nişanlı, bundan sonra da gidip düğününü rahatlıkla yapacak. Allah hocamızdan razı olsun." diye konuştu.

Opr. Dr. Kadir Dicle ise hasta kendilerine geldiğinde tetkiklerde bulunduklarını ve kalın bağırsağın son kısmında "rektum" denilen bölgede kitle olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Bu ameliyatı yapabileceklerini hastaya söylediklerini belirten Dicle, "Ameliyata aldık, ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Kitleyi tamamen aldık. Şu anda patoloji raporu da çıktı, cerrahi sınırlarımız temiz. Bağırsağını fizyolojik olarak tekrar yerine bağladık, büyük abdestini ardık torbayla değil, normal fizyolojik yollarla yapıyor. Torbayı da çıkardık, kitleyi de aldık ve bugün hastamızı mutlu bir şekilde şifayla taburcu ediyoruz." diye konuştu.