Prematüre bebeğini görmek için her gün kilometrelerce yol gidiyor

- 27 haftalıkken 940 gram ağırlığında bir kız bebek dünyaya getiren Sinem Tekin, yoğun bakımda yaşam savaşını veren bebeğini sadece 1 saat görebilmek için her gün Polatlı'dan Ankara'ya 160 kilometre yol gidiyor - Anne Sinem Tekin: "Onunla buluştuktan sonra saatler, dakikalar çok hızlı geçiyor. Anne olduğumun farkına varıyorum. Kucağıma alıp onun sıcaklığını hissettiğimde her şey bir anda değişiyor. Kokusu ve sıcaklığıyla birbirimizi daha yakından tanımayı öğreniyoruz" - Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Tayman: "Taburcu olanları biz 'kahraman' olarak nitelendiriyoruz. Aileleri de 'kahraman aileler' olarak nitelendirebiliriz. Her gün buraya gidip geliyorlar. Çocuklarının başında duruyorlar. Çocuklar çok ciddi yoğun tedavilere maruz kalıyorlar. Küçük elleriyle yaşama tutunmaya çalışıyorlar"