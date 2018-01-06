Polikliniklerdeki hizmet kalitesi artıyor

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Polikliniklerde kaliteli ve hızlı hizmet sunumu, hastaya ayrılan zamanın artması, cihaz ve mekanın etkin kullanımı, dosyaların dijital ortama aktarılabilmesine olanak sağlayan yazılım ve ortak tedavi protokolünün hazırlandığı "Klinik Süreçlerinin İyileştirilmesi (Klinik Süreç Optimizasyonu) Projesi" başladı.

Novartis tarafından hazırlanan ve talep eden hastanelerde sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz uygulanan proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan Oftalmoloji İş Birimi Direktörü Çağdaş Balcı, projenin retina hastalıklarının tanı ve tedavilerinin yapıldığı kliniklerde başladığını söyledi.

Retina hastalıklarının tanı ve tedavisinin, Türkiye genelinde yaklaşık 120 adet üçüncü basamak klinikte yapıldığını ifade eden Balcı, yaşlı nüfusla birlikte kliniklerde, tedaviye zamanında erişimde problem yaşanabildiğini; süreçlerin iyileştirilmesine yönelik bu uygulamanın talepte bulunan kamu ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi ve Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, AA muhabirine, bu uygulamanın bir mühendislik çalışması olduğunu belirterek, "Endüstri mühendisliği anlayışından da destek alarak süreçleri iyileştirmeye çalıştık, teknik destek aldık. Ayrıca görüntülü, yazılı bilgilerin dijital arşivlenmesiyle birlikte muayene bekleme süreleri azaldı, hasta memnuniyeti arttı." dedi.

Zengin, projenin ilk olarak göz polikliniğinde uygulamaya girdiğini ancak diğer bölümlerde de hayata geçirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

- "Hasta dosyaları dijital arşivleniyor"

Hastanenin Göz Kliniği İdari Sorumlusu Dr. Özlem Evren Kemer, birçok hastanede olduğu gibi kendi kliniklerinde de fiziksel şartlar ve ekipmanın sınırlı olduğunu ve buna göre hizmet verilmeye çalışıldığını belirterek, söz konusu proje ile birlikte aynı mekanın, aynı personel sayısıyla ve aynı ekipman kullanılarak daha verimli hale getirildiğini ifade etti.

Kemer, "Bu proje, tamamen bir verimlilik artırma çalışması. Uygulama öncesinde, kliniğimizde inceleme yapıldı. Hasta gibi sıraya girilerek, hastanın kaç saatte muayeneye girdiği, ne kadar durduğu, en çok hangi işlem için beklediğine bakıldı. Hastanın retina kliniğinden çıkana kadar geçirdiği tüm süreçler incelendi ve hastanın gün içinde 9 ayrı yerde işlem yaptırdığı belirlendi." diye konuştu.

İnceleme sonrasında kliniğin ve zamanın daha verimli kullanılabilmesi için önerilerde bulunulduğunu anlatan Kemer, şu bilgileri verdi:

"Örneğin, klinik içindeki sekreterya başka yere taşındı, göz bebeği büyütme işleminin yapıldığı yer değiştirildi. Bunun gibi değişikliklerle her oda önündeki 3 kuyruk teke indi. Her işlem için beklenecek oda birbirinden ayrıldığından hastalar artık hangi işlem için nereye gideceğini biliyor. Eskiden bir odanın içinde birçok işlem yapılmaya çalışılıyordu.

Ayrıca bir numaratör sistemi kuruldu. Böylece hasta kapı önünde beklemiyor, dar olan mekan daha iyi kullanılabiliyor."

Dosyaların dijital arşivlenmeye başlandığını, dosya kalabalıklığının kalktığını anlatan Kemer şöyle devam etti:

"Bu şekilde, hasta muayeneye geldiğinde dosya aranmıyor. Doktor, hastanın barkodunu okuttuğunda, hastanın tüm bilgilerine erişebiliyor. Hemşirenin ölçtüğü görme, tansiyon değerlerini dahi görülebiliyor, hastanın travma skorunu gösteren OCT'sine ulaşabiliyor. Geçmişe ait bilgileri de gören hekim, hastayı daha uzun muayene edebiliyor, daha çok bilgilendirme yapabiliyor. Muayene sonrasında bir daha ne zaman gelmesi gerekiyorsa hasta sekreterden o güne randevusunu alabiliyor. Eskiden randevuyu da hekim veriyordu ve tüm bunlar zaman kaybına yol açıyordu."

Az gören hastaların, numaratörden sıralarını takip etmekte zorlandıkları için anons sisteminin de proje kapsamında uygulamaya girdiğini anlatan Kemer, projeyle birlikte iş tanımlarını yeniden yaptıklarını, hekim ve hasta memnuniyetinin büyük ölçüde arttığını söyledi.

- "Muayene edilen hasta sayısı 2 kat arttı"

Retina Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Mehmet Numan Alp ise proje kapsamında standart hasta tedavi programı geliştirildiğine ve uygulamaya konulduğuna dikkati çekerek, "Yazılı şekilde bir algoritma uyguluyoruz. Bu sayede hastalığa ilişkin standart bir tedavi uygulama imkanına sahip olduk. Bu algoritma ile hastanın kendi doktoru olmadığında bile aynı tedavi programına devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Retina kliniği hekimlerinden Dr. Mehmet Önen de uygulama sayesinde muayene edilen hasta sayının yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, "Önceleri hasta sayısı 60-70'ler civarındaydı. Bu rakam şu anda 150'lere ulaştı." dedi.

- "Kendimi daha çok değerli, mutlu hissediyorum"

Yeni uygulamadan faydalanan hastalardan 78 yaşındaki Yavuz Öztürk ise aşırı ışık hassasiyetine bağlı sorunlar yaşadığını ve ameliyat olduğunu belirterek, 4 yıldır hastaneye tedavi için geldiğini, ancak şimdi yapılan teknik düzenlemelerle çok daha rahat koşullarda hizmet aldıklarını söyledi. Öztürk, "Vatandaş olarak kendimi çok daha değerli, mutlu hissediyorum. Çünkü, daha kaliteli hizmet alıyorum. Daha iyi bir tedavi alıyorum." diye konuştu.