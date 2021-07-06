Peribacaları eşliğinde aşı vuruluyorlar
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli turistlere Sağlık İl Müdürlüğü tarafından peribacaları manzaraları eşliğinde aşıları vuruluyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli turistlere Sağlık İl Müdürlüğü tarafından peribacaları manzaraları eşliğinde aşıları vuruluyor.
Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından mobil aşı ekiplerini çeşitli noktalarda aşılama çalışmalarını sürdürmeye devam ederken turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp Üç Güzeller mevkiine de aşı çadırı kuruldu. Burayı ziyarete gelen yerli turistlere hem tatillerini yapma hem de aşılarını yaptırarak daha sağlıklı bir şekilde gezmeleri teşvik ediliyor.
Hem tatillerini yapıyorlar hem sağlıklarını koruyorlar”
Ürgüp Üç Güzeller mevkiinde aşılarını yaptırmak isteyen yerli turistler bölgenin eşsiz doğası ile birlikte aşılarını yaptırarak koronavirüs salgınından da kendilerini korumanın mutluluğunu yaşıyorlar. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, “İlimize gelen ziyaretçilerimiz burada hem tatillerini yaşıyorlar hem de sağlıklarını koruyorlar. İkisinin aynı anda yaşamalarının güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü tatil sebebiyle aşıyı kimsenin ertelemesini istemiyoruz” diye konuştu.Ürgüp Üç Güzeller mevkiinde aşısını yaptıran bir vatandaş ise "aşı olmak için fırsat bulamadığını ancak burada bulunan aşı standına gelerek aşı yaptırdığını ifade ederken herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.