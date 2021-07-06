Peribacaları eşliğinde aşı vuruluyorlar

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen yerli turistlere Sağlık İl Müdürlüğü tarafından peribacaları manzaraları eşliğinde aşıları vuruluyor.

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından mobil aşı ekiplerini çeşitli noktalarda aşılama çalışmalarını sürdürmeye devam ederken turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi olan Ürgüp Üç Güzeller mevkiine de aşı çadırı kuruldu. Burayı ziyarete gelen yerli turistlere hem tatillerini yapma hem de aşılarını yaptırarak daha sağlıklı bir şekilde gezmeleri teşvik ediliyor.

Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada, "Hem ilimizde yaşayan hem de ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin tatil sebebiyle olamadıkları aşıyı burada ayaklarında bu güzel destinasyonun içerisinde aşı hizmetini verelim istedik" dedi. Ünlübay, “Biliyorsunuz biz aşıyı çok önemsiyoruz. İlk günden beri pandemiyi aşmanın tek yolunun aşı olduğunu her yerde ve sürekli söylüyoruz. Bakanlığımızın talimatları, Valimizin himayelerinde ilimizin birçok noktasında mobil aşı ekiplerimiz aşılama çalışmalarına halen devam etmektedir. Malumunuz olduğu üzere ilimiz çok fazla misafir ağırlayan bir bölge. Ve hem ilimizde yaşayan hem de ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin tatil sebebiyle olamadıkları aşıyı burada ayaklarında bu güzel destinasyonun içerisinde aşı hizmetini verelim istedik. Bu yüzden de Üç güzeller mevkiinde bu hizmeti başlattık. Şuanda da çok şükür rağbet de güzel. İnsanlar geldikçe aşılarını oluyorlar. İnşallah biz aşı çalışmamızı her noktada devam ettirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Hem tatillerini yapıyorlar hem sağlıklarını koruyorlar”

Ürgüp Üç Güzeller mevkiinde aşılarını yaptırmak isteyen yerli turistler bölgenin eşsiz doğası ile birlikte aşılarını yaptırarak koronavirüs salgınından da kendilerini korumanın mutluluğunu yaşıyorlar. Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, “İlimize gelen ziyaretçilerimiz burada hem tatillerini yaşıyorlar hem de sağlıklarını koruyorlar. İkisinin aynı anda yaşamalarının güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü tatil sebebiyle aşıyı kimsenin ertelemesini istemiyoruz” diye konuştu.

Ürgüp Üç Güzeller mevkiinde aşısını yaptıran bir vatandaş ise "aşı olmak için fırsat bulamadığını ancak burada bulunan aşı standına gelerek aşı yaptırdığını ifade ederken herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.