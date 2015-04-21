(Özel Haber) Metal Stent Yerine Eriyen Stent

Kalp damar tıkanıklıklarının tedavisinde en son gelişme olan ve Türkiye’de yaklaşık 2 yıldır uygulanan ‘Eriyen stent’ işlemi Eskişehir’de de kalp hastalarının tedavisinde kullanılmaya başlandı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde daha önce by-pass ameliyatı olan 60 yaşında bir erkek hastanın el bileği damarından girilerek kalbindeki tıkalı damara ‘Eriyen stent’ yerleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Uğur Yazıcı, uygulanan operasyonun ardından hastanın ertesi gün sağlığına kavuşmuş olarak taburcu edildiğini dile getirdi. Eriyen stent hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yazıcı, kalp ve damar tıkanıklığı tedavisi için günümüzdeki en önemli gelişmenin eriyen stentler olduğunu söyledi. El bileğinden ilk kez uygulanan operasyon ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yazıcı, “Kalp damar tıkanıklığı için eriyen stent yerleştirme işlemini daha önce by-pass ameliyatı geçirmiş bir hastamızda başarı ile uyguladık. İşlemi uygulamamızın nedeni, hastamızın daha önce by-pass ameliyatı geçirmiş olması ve by-pass damarı ile hastanın kendi normal damarı arasında bağlantılı olduğu bölgede uzun bir darlık gelişmiş olmasıydı. Hastanın damarındaki bu tıkanıklık hastanın hayatı için çok ciddi bir tehdit oluşturan durumdu ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyordu. Diğer taraftan hasta için daha konforlu olacağından işlemi kasık damarından değil hastanın el bileği damarını kullanarak uyguladık. İşlemin teknik uygulaması normal stent işlemi ile benzer ve bizim için oldukça kolay.” dedi.Eriyen stentlerin, halihazırda uygulanmakta olan metal stentlere göre avantajlarından bahseden Doç. Dr. Yazıcı, şunları kaydetti:“Eriyen stentler, metal stentlerin yerine geliştirilmiş yeni stentlerdir. Bu stentlerin en önemli özelliği belli bir süre sonra vücutta eriyerek kaybolmalarıdır. Hastanın kalp damarına takıldıktan 6 ay sonra erimeye başlıyorlar ve bir yıl sonra vücutta tamamen eriyerek kayboluyorlar. Sonuçta damar normal yapısına kavuşmuş oluyor ve bu hasta için çok önemli bir sonuç. Hastanın daha sonraki hayatında aynı damar için yeniden işlem yapmak gerektiğinde stent uygulanan bölge yeniden kullanılabiliyor. ‘Eriyen stent’ eriyip kaybolduğu için normal stentlerdeki daralma ve tıkanma riski de ortadan kalkmış oluyor.”Eriyen stentlerin normal stent yerleştirilen herkese kolaylıkla uygulanabildiğini aktaran Doç. Dr. Yazıcı, “Eriyen stentler yağ asidinin bir türevi olan polilaktik asitten oluşuyor. Eriyen stentin vücut için alerjen olmayan bir yapıya sahip ve vücutta eriyerek kaybolması en önemli avantajı. Bu stentler normal stentlerin uygulandığı tüm hastalarda uygulanabiliyor. Çok yakın bir gelecekte eriyen stentler metal stentlerin yerine geçecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.