Oyun terapisiyle çocukların iç dünyalarına girecekler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de başlatılan "Benim Hikayem KOP ile Yazılıyor" projesi ile başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere anaokullarındaki çocukların iç dünyalarına girilerek problemlerine çözüm yolları geliştirilecek.

Bir sosyal tesiste düzenlenen toplantıda, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Benim Hikayem KOP ile Yazılıyor" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Türkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yürütülen proje ile ruh sağlığını korumayı ve tedavi çalışmalarını geliştirmeyi amaçladıklarını, ana hedeflerinin çocuklar olduğunu söyledi.

Oyunun, çocuğun dili olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Yetişkinler gibi sözel yollarla kendini ifade edemeyen çocuklar, yaşadıkları problemleri oyunla dışa vurur. Henüz konuşamayan, kendini ifade edemeyen, ihtiyaçlarını dile getiremeyen bir çocuk, oyun aracılığıyla içsel motivasyonunu dışa yansıtır. Çocuk ile iletişim kurmak isteyen bir kişi, oyun dünyasını iyi bilmeli ve iyi analiz etmelidir. Özellikle dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere ilimizdeki tüm çocuklarımızın kolayca yararlanabileceği bu proje ile çocukluk çağındaki travmalarda ve gelişimsel sorunlarda erken müdahale ve tedavi amaçlanmaktadır."

Türkoğlu, proje kapsamında belirlenen anaokularında, Kırşehir Belediyesi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nde oyun terapi odaları kuruduğunu, eğitim alan mesleki personelin çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Proje koordinatörü Nafiye Ergül de öncelikli hedef kitlelerinin 0-6 yaş grubu çocuklar olduğunu, il genelinde ağırlıklı olarak dezavantajlı kesimlerden seçilen 4 anaokulu ile ortaklık sağlandığını aktardı.

İl genelindeki tüm çocuklara ulaşabilmek için Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nde oyun terapi odaları kurulduğunu aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Belirlenen anaokulları, Kırşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gönüllü olarak seçilen çocuk gelişimci, okul öncesi öğretmeni, psikolog ve sosyal çalışmacılara oyun terapisi eğitimi almaları sağlanmıştır. Proje ile başta 0-6 yaş grubu olmak üzere, travmatik yaşantılara maruz kalmış, fiziksel, duygusal ve davranışsal alanlarda olumsuzluk yaşayan çocuklara erken müdahale ile psikososyal destek sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklar, travmatik yaşam deneyimlerini oyun aracılığıyla yeniden canlandırarak onlarla baş etmeyi öğrenebilir."

Canlandırma oyunlarıyla çocukların farklı karakterlere bürünebildiğini bildiren Ergül, "Belirlenen okulların öğrencilerine ve diğer kurumlara başvuran tüm çocuklara ön test yapılarak, uygun görüldüğü taktirde oyun odasında oyun terapisi programı planlanacak." diye konuştu.