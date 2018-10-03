SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği işbirliğiyle Orta Anadolu Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Behzat Önal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ahmet Altın, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Gonca Yenicesu da organizasyonda Sivas'ın yanı sıra Amasya, Kayseri, Erzurum, Tokat, Malatya, Kars, Erzincan gibi birçok şehre hitap edeceklerini belirtti.

Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sempozyum Organizasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ali Yanık ise sempozyumda kadın kanserlerinden konuşacaklarını aktardı.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan da "Biz sevgi arıyoruz. Sevginin dibinde, köşesinde de hastaya iyi hizmeti, hasta haklarına saygıyı arayacağız. Bunun yanında tüm doktorların ve özellikle jinekolojik onkoloji dalımızın temel amacı, kanserli hastaya en iyi hizmeti sunmaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi. Sempozyumda özellikle jinekolojik kanserlerde yeni cerrahi ve tedavi yöntemleri ile sık karşılaşılan jinekolojik problemlerle başa çıkma konusunda bilgi verildi.

Sempozyuma Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, çeşitli üniversitelerde görev yapan kadın doğum alanında uzman akademisyenler katıldı.

