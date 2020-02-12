Okullarda Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Devam Ediyor

Nevşehir ’ de, 23000 Anasınıfı ve İlköğretim öğrencilerimize Ağız Diş Sağlığı Taraması ve Florür Vernik Uygulaması gerçekleştirilmiştir. Veli ve öğretmenlerimize farkındalık için broşür , bilgilendirme notu ve onam formu dağıtılmıştır. 23000 öğrencimize, Bakanlığımız tarafından temin edilen diş fırçası ve diş macunu dağıtılmıştır.

Flour diş çürüğünü azaltmak konusunda önemli etkinliğe sahip doğal bir elementtir. Lokal ( diş macunu ,gargara , vernik,jel vs.)veya sistemik (florlu içme suları, florlu tuz vs.)olarak uygulanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü diş çürüğünü azaltmak için flour uygulamalarını önermektedir. Türk Diş hekimleri Birliği ve Türk Pedodonti Derneği de flour uygulamalarını önermektedir.

Yine Uluslararası Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi , Amerikan Pediatrik Dişhekimleri Birliği, Avrupa Pediatrik Diş Hekimleri Birliği gibi bilimsel sağlık otoritelerince kabul görmüş ve önerilmiş olan flour uygulamaları ülkemizde bilimsel veriler ışığında Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, florürlü vernik uygulaması önerilmiştir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ‘’Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı ‘’(KADS ) Kapsamında ,okullarda 60 ayını doldurmuş Anasınıfı, ilkokul 1.2.3. ve 4. Sınıf öğrencilerine her eğitim öğretim yılında, yılda iki defa florürlü vernik uygulanmaktadır.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz olarak tüm velilerimize gönül rahatlığı ile çocuklarınıza flour yaptırmalarını önermekteyiz.