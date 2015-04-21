Obezite Cerrahisi Kalıcı Kilo Kontrolü Sağlıyor

Memorial Diyarbakır Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Orhan Kazan, obezitenin yol açtığı sağlık sorunları ve kalıcı kilo kontrolünde önemli bir tedavi seçeneği olan obezite cerrahisi hakkında bilgi verdi.Morbid obezite hastalarında kanser oluşma riskinin kadınlarda yüzde 37, erkeklerde yüzde 25 oranında olduğunu belirten Op. Dr. Kazan, aşırı kilo sorunu olan kişilerde sıklıkla, rahim, meme, prostat, kolon ve rektum, safra kesesi, yemek borusu, karaciğer, pankreas, böbrek, lenf nodları ve kemik iliği kanserlerinin görüldüğünü söyledi.KRONİK HASTALIKLARIN EN ÖNEMLİ NEDENİMorbit obezitenin, kolesterol ve trigliserid yüksekliği, hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom ve bunlara bağlı ani ölümlere neden olabildiğini ifade eden Op. Dr. Kazan, “Akciğerlerde ve boğazda yarattığı etkilerle obstrüktif uyku apne, morbid obez hastaların yüzde 98’inde görülmekte ve yüzde 33’ünde şiddetli solunum sıkıntısına neden olmaktadır. Ayrıca tip 2 diyabet hastalarının yüzde 90’ı aşırı kilolu veya obez olduğu da bilinmektedir. Morbid obezite; karaciğer yağlanması, safra kesesi taşları, pankreas iltihabı, gastroözofagial reflü, eklem ağrıları, bacaklarda toplardamar yetmezliği, gebelik problemleri, kronik baş ağrıları, cilt problemleri ile psikolojik sorunlara da yol açmaktadır” dedi.CERRAHİ İLE KİLO KONTROLÜObezite ile mücadelede diyet ve yaşam tarzının değişikliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Kazan, “Ancak morbid obezite hastalarında kalıcı kilo kontrolü için ilaç desteği yeterli değildir ve birçok hasta fazla kilolarından kurtulmada başarısız olmaktadır. Aşırı kilolu hastalarda kalıcı kilo kontrolü için obezite cerrahisi son derece etkili bir yöntemdir. Obezite cerrahisi, ’gastric banding’ denilen mide kelepçesi, ’gastric sleeve’ adı verilen mide tüpleştirme ve bypass operasyonlarından oluşmaktadır. Hangi cerrahinin uygulanacağına, hastanın durumuna göre karar verilir. Obezite cerrahisi öncesi hastanın yeme-içme özellikleri, diyabet ve yaşam tarzı, diğer hastalıkların durumu göz önüne alınır. Cerrahi, genellikle 18-60 yaş arasında uygulanabilir. Hastaya cerrahi işlem uygulanabilmesi için bazı şartlar gereklidir. Bunlar, Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde ya da 35-40 arasında olması ve obeziteden kaynaklı bir rahatsızlığın bulunması. En az 5 yıldan bu yana obezite hastalığının bulunması. Bir yıllık ilaç ve diyet sonucunda hastalığın seyrinde değişim olmaması. Endokrinolojiyi ilgilendiren hastalıkların bulunmaması. Aşırı alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olunmaması. Hastanın anlama ve uyum kabiliyetinin tam olması. Ameliyat riskinin kabul edilebilir düzeyde olması gereklidir. Bu şartları taşıyan hastalar, beslenme ve diyet, endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen ameliyat seçeneğiyle işleme alınır” diye konuştu.“KİLO KONTROLÜ ÖMRÜ UZATIYOR"Cerrahi olarak tedavisi yapılıp zayıflayan hastaların ortalama 10 yıl ömrünün uzadığını aktaran Op. Dr. Kazan, “Diyabet, tansiyon, uyku apnesi gibi birçok hastalığın iyileşmesine de olanak sağlamaktadır. Ayrıca cerrahi yapılarak obeziteden kurtulan hastalarda kalp ve damar hastalıklarının, kanserlerin, endokrinolojik bozuklukların, enfeksiyon hastalıklarının ve psikiyatrik rahatsızlıkların gelişme ihtimali azalmaktadır” şeklinde konuştu.