KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Şunu gururla söyleyebilirim; girişimsel işlem yapabilen nöroloji uzmanı sayısında Avrupa'dan öndeyiz. Avrupa'dan daha fazla nöroloji uzmanına sahibiz." dedi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Nöroloji Derneği olarak genç nörologların mesleki yeterliliği için gayret gösterdiklerini söyledi.

Öztürk, genç meslektaşlarının yurt dışı eğitimlerine de destek verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şunu gururla söyleyebilirim; girişimsel işlem yapabilen nöroloji uzmanı sayısında Avrupa'dan öndeyiz, Avrupa'dan daha fazla nöroloji uzmanına sahibiz. Beyin damarının içerisinden kateter ile pıhtıyı çıkarıp kan akımını sağlayan ve hastasını sağlığına kavuşturan başarılı hekimlere sahibiz. Ülkemizde çok merkezde bu işlemler yapılabiliyor. Avrupa'dan, yakın ülkelerden iş birliği ve eğitim talebi teklifleri alıyoruz. Çok fazla ortak toplantı ve araştırmalar yürütüyoruz. Türkiye, bu araştırmalar için çok güçlü bir partner."

Beyin damar hastalıklarının dünyada yaygın olduğuna değinen Öztürk, bunun Türkiye'de de ciddi bir halk sağlığı problemi olarak görüldüğünü sözlerine ekledi.





