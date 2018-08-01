NÖHÜ hastanesinin çalışmaları

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu yıl 671 bin 232 kişi muayene oldu, 11 bin 511 kişi ameliyat edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelerek, hastane hakkında bilgi verdi.

Günaydın, hastanede bin 600 personel çalıştığını, 671 bin 232 kişinin muayene olduğunu, 11 bin 511 hastanınsa ameliyat edildiğini söyledi.

Günaydın, 24 saat anjiyo yapıldığına dikkati çekerek, ikinci bir göz ölçüm cihazı alındığını, likit oksijen kullanımına geçildiğini, merdivenlere güvenlik filesi yapıldığını, çamaşır makineleri alındığını ve yemekhanenin iyileştirildiğini aktardı.

Günaydın, ayrıca hastaneye yeni alınacak cihazlarla daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.