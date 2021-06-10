Nevşehir’de ASM’lerde Biontech uygulaması başladı

Nevşehir’de Aile Sağlığı merkezlerinde randevu alan vatandaşlara Biontech aşılarının uygulanması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından yapılan açıklamada Biontech aşısında aile sağlığı merkezlerinin de devreye girdiğini, randevusunu alan vatandaşların aşılarını yaptırabileceğini duyurdu. Nevşehir’de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da e-Nabız’dan randevu alan vatandaşlar, bugün aile sağlığı merkezlerinde Biontech aşılarını olmaya başladı.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz açıklamasında, vatandaşların aşılanmayı istediğini söyledi. Gürbüz, “Şuan elimizde Bionteck ve Sinovac türünde iki türlü aşı var. Hastalarımız MHRS sisteminde, 182’den ya da e-nabız sistemi üzerinden yüzde 90 oranında randevularını alabiliyorlar. Genelde yaşlı nüfusta aşılamayı bitirdik. Yaş grubu 40 yaşa kadar indiği için daha rahat bir şekilde aşı randevularını alabiliyorlar. Randevu aldıktan sonra geliyorlar Biontech aşısını altılı gruplar halinde yapıyoruz. Aşılarımız bizim nezaretimiz eşliğinde ebe ve hemşirelerimiz tarafından yapılıyor. Herhangi bir aşı sıkıntımız bulunmuyor. Vatandaşlarımızdan aşıya bayağı bir ilgi var. Vatandaş aşılanmayı istiyor. Çünkü hastalığını ne denli korkunç bir şey olduğunu ölümler vererek olsa acı bir şekilde öğrendik. Nevşehir’de sağlığını düşünen bir toplumuz. Biontech aşısını ASM’lerde saklama koşullarında fa herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz” dedi.