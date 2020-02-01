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Nevşehir Belediye Spor Lider Karacabey’i Konuk Ediyor
TFF 3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediye Spor, 2 Şubat Pazar günü kendi sahasında lider Karacabey Belediye Spor A.Ş ile karşılaşacak.
Sağlık 01.02.2020, 13:58
Ligin 21. haftasında Pazar günü saat 13.30’da oynayacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş müsabakası için hazırlıklareını tamamlayan Nevşehir Belediye Spor’da 3 cezalı ve 1 sakat futbolcu bulunuyor.
Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermesinin beklendiği müsabakayı Çorum bölgesi klasman hakemlerinden Celal Bayraklı yönetecek. Bayraklı’nın yardımcılıklarını ise Hacı Mehmet Ekmekyermez ve Muhammet Oğuzhan Öztaş yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Bartın bölgesinden Atakan Topaloğlu.