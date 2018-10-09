Minik hastalar için tableti şuruba dönüştürdü

İZMİR - Tezcan Ekizler (AA) - İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eczacı olarak görev yapan Ece Pınar Eren, tedavi gören yeni doğan ve çocuk hastaların ilaç tabletlerini rahat kullanamaması üzerine bunları şuruba dönüştürdü ve minik hastaların tedavilerini kolaylaştırdı.

Eren, "Çocuk Hastanesi Eczanesinde Oral İlaç Hazırlanmasında İnovatif Yaklaşımlar" ismini verdiği projeyle Sağlık Bakanlığınca Türkiye'de yılın hastane eczacısı seçildi.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlayan 28 yaşındaki Eren, yeni doğan ve belli yaş grubundaki çocuk hastaların tansiyon, epilepsi gibi şurup formları olmayan bazı ilaçları rahat kullanamadığını fark etti.

Yaptığı araştırmalarda Avrupa'da böyle durumdaki hastalar için tabletlerin ezilip karboksimetil selüloz maddesiyle karıştırılıp süspansiyon şurup elde edildiğini öğrenen Eren, geçen yıl eczane laboratuvarında hastane eczane sorumlusu Meltem Köse Aytekil'in destekleriyle çalışmalara başladı.

Yaptığı çalışmalar sonunda 7 farklı hastalıkta kullanılan tabletleri şurup haline getirmeyi başaran Eren, tablet kullanamayan minik hastaların tedavi edilmelerini kolaylaştırdı. Eren, bu çalışmasıyla Sağlık Bakanlığının bu yıl dördüncüsünü düzenlediği yarışmada "Yılın Hastane Eczacısı" ödülüne layık görülürken Aytekin ise "Yılın Sorumlu Eczacısı" oldu.

"Çocukların tableti yutması zor"

Ece Pınar Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin henüz başındayken böyle bir çalışmaya imza atıp ödül kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların çok özel hastalar olduğunu belirten Eren, şöyle devam etti:

"Doktorlar tarafından yazılan dozlar çok küçük, bir tabletin neredeyse 100'e bölünmesi isteniyordu. Çocukların tableti yutması da zordu. Biz bunu hazırladığımız zaman ne ilaç güvenliği ne de hasta güvenliğini sağlayabiliyorduk. Ayrıca kliniklerden de çocukların bu ilaçları kullanırken sıkıntı çektiğini biliyorduk. Bunları önlemek için çalışmaya başladım. Bu yöntem sayesinde kolay ve güvenilir ilaç alımını sağladık."

Tableti şuruba dönüştürerek hastane bütçesine de katkı sağladıklarını, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçtiklerini dile getiren Eren, laboratuvara girdiğinde aklındaki tek şeyin "hastalara faydalı olmak" olduğunu anlattı.

Mesleği adına iyi bir şey yaptığına inandığını ifade eden Eren, "Bizim mesleğimiz sanat aslında. Çocuklara dokunabilmek ve yararlı olabilmek beni mutlu ediyor. Mesleki olarak da beni tatmin ediyor. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." dedi.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik ise Eren'in yeni bir sistem geliştirdiğini, bu çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Çocuk hastalarının tedavi sürecinde tabletleri kullanırken zorlandığını işaret eden Çelik, "İlaçları süspansiyon haline getirerek hem etkin hem de uygun dozlarda verilme yöntemini geliştirdi. Bu hem verimliliği arttırdı hem de ekonomik olarak bazı yüklerimizi azalmasını sağladı." diye konuştu.