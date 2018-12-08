Minik Furkan, anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu

İZMİR/KONYA (AA) - HALİL ŞAHİN - AHMET AKBIYIK - Böbrek yetmezliği nedeniyle ölüm riskiyle karşılaşan bebek, anne karnında geçirdiği ameliyatın ardından sağlıklı olarak dünyaya geldi.

İzmir'de yaşayan bir yıllık evli Sadrettin ve Leman Güneşsu çifti, sene başında bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebekte 16 haftalıkken yapılan kontrollerde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi.

Birçok sağlık merkezine giden aileye, bebek idrarını yapamadığı için bu durumun yol açtığı amniyon suyu azalması ve böbrek yetmezliğinin ölüm riskine neden olduğu söylendi.

Anne karnında ameliyatın başarı oranın çok düşük olduğu için bebeğin ameliyat edilemeyeceğine karar veren doktorlar, anne ve babaya gebeliği sonlandırılması gerektiğini anlattı.

Umutlarını kaybetmeyen ve çare bulmak için internette arama yapan çift, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'ın bu alanda başarılı operasyonlar yaptığını öğrendi.

Acil olarak Konya'ya giden Leman Güneşsu, Prof. Dr. Ali Acar'a muayene oldu.

Gerekli tetkiklerin ardından bebek, anne karnında henüz 18 haftalıkken geçirdiği ameliyatla hayata tutundu.

- "Müdahale etmeseydik anne karnında ölebilirdi"

Prof. Dr. Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin idrar yolunun kapalı olması nedeniyle idrarını yapmadığını, bu durumun idrar torbasının büyümesine ve böbrek yetmezliğine neden olduğunu anlattı.

Bu gibi durumlara çok nadir olarak başarılı şekilde müdahale edilebildiğini kaydeden Acar, "Biz ameliyata karar verdik. Ameliyatta canlı dokuları ve rahmi geçip bebeğe ulaşarak oradan idrar yollarına girdik ve oraya yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda şant yerleştirdik. Böylece idrarı kendi etrafındaki sıvıyla bypass yapmış, böbrekleri korumuş olduk. Müdahale etmeseydik bebek anne karnında ölebilirdi." ifadelerini kullandı.

- "Mucizeleri yaşadık"

Baba Sadrettin Güneşsu (41) da ilk bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken zor bir süreci geride bıraktıklarını söyledi.

Bu süreçte 3-4 kez mucize yaşadıklarını ifade eden Güneşsu, bu ameliyatı yapabilecek doktoru tesadüfen internette bulduklarını, doktorun sekreterine ulaştığında yoğunluk nedeniyle aylar sonrasına muayene sırası verilebileceğinin söylendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Acar'ın cep telefonunu internette bulduğunu aktaran Güneşsu, raporları gönderdiğinde durumun aciliyetinin görüldüğünü ve birkaç gün içinde ameliyatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Ameliyatta görülebilecek olumsuz durumlarla karşılaşılmadığını, gebelik süresince de bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Güneşsu, "Furkan" adını verdiklerini bebeğin 20 Kasım'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini söyledi.

- "Yaşatmak için mücadele verdik"

Furkan'ın ilk kontrollerinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını dile getiren Güneşsu, şöyle devam etti:

"Ameliyatımız yüzde 99 başarıyla geçti. 18. haftada ameliyat olduk, 37. haftanın sonunda doğum oldu, o süreçte de şantla ilgili olabilecek muhtemel hiç sıkıntıyı yaşamadık. Mucizelere inanıyorum. Ali Bey'e ulaşmamız, randevu alabilmemiz, başarılı ameliyat mucize. Sonrasında sorun yaşamamamız mucize. Operasyon biraz daha geç kalsaydı oğlumuz yüzde 90 dünyaya gelemeyecekti. Yaşatmak için mücadele verdik."

Leman Güneşsu (26) da gebeliğin 16. haftasında doktor kontrolüne bebeğin cinsiyetini öğrenme heyecanıyla gittiklerini ancak idrar yolundaki sıkıntıyı öğrendiklerini anlattı.

Gebeliği sonlandırmayı hiç düşünmediğini vurgulayan Güneşsu, "İlk kucağıma aldığımda çok heyecanlıydım. Doğum sonrası yanağıma dokunduğunda 'Ben buradayım, korkma anneciğim,' dedim. Güzel bir duygu." ifadesini kullandı.