MHRS’den en erken ne zaman randevu alabilirim?

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezlerine aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde aile hekimliklerine de aynı gün en erken 2 saat sonrasına, en geç 15 gün sonrasına muayene randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS’den aynı kurumdan aynı güne en fazla kaç randevu alabilirim?

Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı günde, aynı kuruma en fazla iki muayene randevusu alınabilmektedir.

Randevu süresinde kısıtlama var mıdır?

Randevu süresi her poliklinik ve hekime bağlı olarak, MHRS tarafından oluşturulan minimum 10 dakika, maksimum 75 dakika kuralına göre farklılık gösterebilmektedir. 10 ile 75 dakika arasında olacak şekilde çalışma planlarının oluşturulması işlemi kurumlara aittir.

Randevumu nasıl görüntüleyebilirim?

MHRS web sitesi (https://www.mhrs.gov.tr) adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Bilgileri" ana menüsü altında bulunan “Randevu Geçmişi” kısmından almış olduğunuz tüm randevuları görüntüleyebilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra açılan ekranda, sayfanın alt kısmında bulunan “Randevularım” kısmından aldığınız tüm randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 Çağrı Merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde son 90 gün içindeki geçmiş randevularınız ve ileriye dönük tüm randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Randevumu nasıl iptal edebilirim?

https://www.mhrs.gov.tr adresinden “Randevu Al“ butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaptıktan sonra “Randevu Bilgileri" ana menüsü altında bulunan “Randevu Geçmişi” kısmında aktif randevularınızı “Randevularım” sekmesinde görüntüleyebilirsiniz. İptal etmek istediğiniz randevu bilgisinin sağ tarafında bulunan “İptal Et” butonuna tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevularım” menüsünde “Randevularım” sekmesinde aktif randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 Çağrı Merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.