MHRS randevu Hastane Randevu

MHRS randevu alma ana kanalları MHRS web sitesi (https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması ve ALO 182 Çağrı Merkezidir.

Web'den randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise T.C. kimlik numaranız ve parolanızla giriş yaparak istediğiniz hastane, hekim veya bölümü seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.



MHRS Mobil uygulama üzerinden randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS Mobil uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, varsa T.C. kimlik numaranız ve parolanız ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Ayrıca “e-Devlet ile Giriş” butonu kullanılarak ayrı bir parola gerekmeksizin web ve mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



ALO 182 hattımızı arayarak da vatandaş temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

Randevu almak istediğiniz hastanede talep ettiğiniz tarihe randevu bulamadığınız durumlarda size sunulan alternatif hastanelerden randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS uygulamasında esas olan muayenenin randevu saatinizde gerçekleşmesidir. Ancak, önceki muayenelerin uzaması, hekime bağlı acil durumlar gibi sebeplerle zaman zaman esneme yaşanabilmektedir.

MHRS randevularınızla ilgili bilgilendirme, hatırlatma vb. işlemler, no-reply@bildirim.mhrs.gov.tr adresinden sizlere yönlendirilir. İşlem size ait değilse “İşlem Bana ait Değil” butonuna basmanız, "Emin misiniz?" sorusunu yanıtlamanız yeterlidir.