Liposuction ve Karın Germe Estetik Yöntemleri

Profesyonel estetik ve güzellik uzmanı tarafından uygulanan liposuction yöntemi doğrudan fazla kiloların atılmasını sağlar. Uygulama ileri teknolojili lazer cihaz üzerinden ve seans olarak gerçekleştiriliyor.

Liposuction Nedir?

Uygulama diğer yöntemlere nazaran bölgesel anlamda da güvenle uygulanır. Kol, basen, göbek ve kol gibi vücudun çeşitli bölgelerinden uygulanabilir.

Liposuction İşlemi Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

Online doktor sitesinden sunulan liposuction işlemi öncesi bazı hazırlıkların yapılması gerekir. Uygulamadan 8 saat önce kaliteli uyku alınması tavsiye edilir. Bu doğrultuda işlem sırasında uyuklama sorunundan kurtulabilirsiniz.

Uygulamadan önce kullanılan ilaçlar hakkında doktora danışılmasında fayda bulunur. Yöntemde herhangi ağrı hissedilmez. Bu nedenle en güvenli zayıflatma ve güzellik uygulamasıdır. Bunun haricinde işlem öncesinde 2022 güncel liposuction fiyatları incelenmelidir. En uygun fiyat tarifeli güzellik merkezinden bu hizmet alınabilir.

Liposuction Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Yöntem sonrasında da dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. İlk olarak uygulamadan 1 gün sonra iş hayatına geçilebilir. Bu süreç zarfında evde istirahat edilebilir. Yöntem sonrasında işlemin uygulandığı bölgeyle 24 saat boyunca fiziksel temas edilmemesine dikkat edilmelidir.

Liposuction Kimler İçin Uygundur?

Uygulama özellikle fazla yağları olan herkes için uygundur. Çeşitli sebepler doğrultusunda aşırı yağlanma sorunu meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda en etkin zayıflama neticesi elde edilmesi için bu tedavi seçeneğinden faydalanılabilir.

Liposuction Hangi Bölgelere Uygulanır?

Uygulama vücudun tüm bölgelerinden uygulanabilir. Başta; kol, karın, kalça, göbek, sırt ve bacak bölgelerinden risksiz bir şekilde uygulanabilir. Yöntemin birçok avantajları bulunuyor. Birçok güzellik uygulamasından farklı olarak henüz ilk seanstan itibaren etkisini gösterir.

Liposuction Güvenli Bir İşlem midir?

Uygulama son derece güvenli bir işlemdir. Yüksek kaliteye sahip olduğundan estetik ve güzellik uzmanları tarafından tavsiye edilir. Uygulama kaliteli ve güvenilir güzellik merkezleri tarafından ek ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

Liposuction Sonrasında Ne Kadar Korse Giyilir?

Uygulama sonrasında korse giyilmesi atılan fazla kiloların yeniden alınmaması açısından önem arz eder. Bu nedenle tedaviden sonra 7 gün boyunca korse giyilmesi tavsiye edilir.

Liposuction İşleminden Ne Kadar Sonra Normal Hayata Dönebilirim?

Uygulamadan sadece 1-2 gün sonrasında normal hayatınıza dönebilirsiniz. Yöntemin en önemli avantajlarından biri liposuction fiyatları kısa süreler içerisinde bireylerin iş ve sosyal hayatına dönüş yapmasını sağlamasıdır.

Liposuction Ağrılı Bir İşlem Midir?

Uygulama herhangi bir ağrı hissettirmez. Bu nedenle tamamen yan etkisizdir. Yöntem diğer zayıflatma uygulamalarına nazaran huzursuzluk hissettirmez.

Liposuction Meme İçin Kullanılabilir Mi?

Uygulama genellikle vücudun diğer bölgelerinde kullanılır. Göğüsler için uygulanmasında sakınca bulunmuyor. Gerek duyulması durumunda liposuction doğrudan meme bölgesinden de kullanılabilir.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasty)

Tıp dalında Abdominoplasty olarak da tanımlanan karın germe ameliyatı ve liposuction fiyatları en çok uygulanan estetik işlemler arasında yer alır.

2022 yılında karın germe fiyatları daha düşüktür. Bu sebeple bu uygulamadan minimum maliyetle faydalanabilirsiniz. Karın germe ameliyatıyla karın bölgesi daha sıkı bir hal alır.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın germe ameliyatı seanslar üzerinden yapılabileceği gibi karın bölgesindeki yağ ve kırışıklıkların yoğunluğuna göre tek seans üzerinden de uygulanabilir. İşlemden önce karın germe fiyatları bölgesi özel bir temizlik maddesi üzerinden kirlerden arındırılır. Hemen akabinde özel tıbbi bir cihaz üzerinden karın germe operasyonu gerçekleştirilir.

Karın Germe Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Karın germe ameliyatı herkese uygulanabilir. Karın bölgesinde fazla yağ tabakası olanları ve bu bölgede kırışıklık yer alan bireylere bu cerrahi girişim uygulanabilir.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı?

Karın germe ameliyatı ve liposuction fiyatları öncesinde mümkünse kullanılan ilaçlar hakkında ilgili doktora bilgi verilmelidir. Ameliyattan 8 saat önce kaliteli bir uyku süreci geçirilmelidir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Bilinmesi Gerekenler

Karın germe ameliyatı sonrasında 7 gün boyunca karın ve yüz üstü yatış pozisyonundan kaçınılmalıdır. Verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Karın germe ameliyatı fiyatları doktor siteleri arasında değişkenlik gösterir. Bu nedenle en düşük fiyatlı doktor sitesi tercih edilebilir. Pek çok klinik merkezi sitelerinde karın germe fiyatları yüksek bir şekilde sunulur.