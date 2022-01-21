Koronavirüs hastasıyım evde nelere dikkat etmeliyim?

- İzolasyon süresince eve ziyaretçi kabul etmemelisiniz.

- Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığınız zaman tıbbi maske takmalısınız.

- Yemeğinizi aile bireylerinden ayrı, farklı bir odada yemelisiniz.

- Bol su tüketmeye ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

- Ev halkına bulaş riskini önlemek için mümkünse farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalısınız. Aile bireyleriyle aranızda en az 2 metre mesafe olmalı ve tıbbi maske takmalısınız. Maskenizin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz. Özellikle evde yaşayan 60 yaş üstünde ve/veya COVID-19’un ağır seyredebileceği risk faktörü olan bireyler varsa mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riskini en aza indirilmelisiniz.

- Ev içindeki hareketinizi olabildiğince sınırlı tutmalısınız.

- Varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalısınız.

- Ortak tuvalet ve banyo kullanılıyorsanız bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir. (1/100 sulandırılmış çamaşır suyu hazırlanışı: 5 litre suya küçük çay bardağının yarısı kadar çamaşır suyu konularak hazırlanır.)

- Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunuzu mendille (tercihen tek kullanımlık kağıt mendille) kapatmalı, kullandığınız kirli mendili de iç içe geçirilmiş bir naylon poşetle ağzını sıkıca kapatarak atmalısınız. Öksürme ve hapşırma sonunda ellerinizi mutlaka yıkamalısınız.

- Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanmanız gerekirse bunlar, su ve sabunla yıkanmalıdır. Kullandığınız kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanmalıdır.

- Odanızın temizliği esnasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. Solunum yolu veya vücut çıkartıları ile kirlenme olması durumunda su, sabun veya deterjanla temizlik yaptıktan sonra, tüm yüzeylerin 1/100 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerekir. Belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise 1/10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.

Evde şikayetlerim arttı ne yapmalıyım?

Özellikle ateş düşürücü ilaç içmenize rağmen düşmeyen ateşiniz ya da nefes darlığınız varsa maskenizi takarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelisiniz, ya da şikayetleriniz kendinizin hastaneye başvurmasını önleyecek kadar şiddetli ise 112’yi arayarak durumunuzu bildirmelisiniz.

COVID-19 hastası ya da temaslısı ne zaman grip aşısı olabilir?

COVID-19 hastalarının izolasyon süreleri sona erdiğinde genel durumları iyi ise grip aşısı olmalarına engel yoktur. Uygulanacak aşıya alınacak yanıt açısından lenfopeni, glukortikoid ve kullandığı diğer ilaçlara bağlı immünsüpresyon gibi durumlar göz önüne alınarak aşı yapılma kararının ve zamanının kişiyi takip eden hekim tarafından değerlendirilmesi önerilir.

Temaslılar için karantina süreleri bittikten sonra grip aşısı uygulanmasında sakınca yoktur.