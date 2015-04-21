Koltuk Altı Terlemesine Ameliyatsız Çözüm

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op.Dr.Oygar Aytekin, koltuk altı terlemesinin ameliyatsız olarak giderilebileceğini söyledi.“Koltuk altı terlemesi başa beladır, ne yaparsanız yapın insanı kıskıvrak, en olmadık zamanlarda yakalar” diyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op.Dr.Oygar Aytekin, “Ama en son cerrahi teknikler bu derde de deva olmaktadır. En son teknik derken ’Botoks’tan veya ’Torakoskopik Sempatektomi’den bahsetmiyorum. Bu yöntemleri ve özellikle eskiden uygulanan cerrahi küretaj ve hatta cilt eksizyonunu gölgede bırakan yöntem ’Aksiller Liposakşın’dır” dedi.Botoks’un bilindiği gibi, geçici bir çözüm ve cerrahiden kesinlikle kaçınan hastalara tavsiye edildiğini anlatan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Op.Dr.Oygar Aytekin, “Sempatektomi ise her ne kadar kalıcı çözüm gibi görünse de, yapılan çalışmalar, bir kaç sene sonra terlemenin tekrar başladığını ve buna ek olarak yüzde 70 vakada vücudun yüz ve gövde gibi diğer bölgelerinde kompansatuar aşırı terlemeye yol açtığını ayrıca yüzde 50 vakada da gustatuar terleme (yemek yeme sırasında) oluştuğunu göstermiştir. Sonuç olarak aksiller terlemede Sempatektomi, yüzde 40 oranında başarı göstermektedir. Aksiller liposakşın ile, derinin derialtı yağ dokusu ile temas ettiği seviyede bulunan ter bezleri, son derece atravmatik, yani en az zarar verici bir şekilde, vücuttan uzaklaştırılırlar. Bu işlem öncesinde, en çok 3 ila 4 adet, çok ufak cilt kesisinden koltuk altına özel bir solüsyon verilerek deri, bu işleme hazır hale getirilir. Solüsyonun etkimesinden sonra da ter bezleri aynı kesilerden liposakşın yöntemiyle koltuk altından alınır. Bir günlük bir sargıdan sonra artık sadece kesilerin iyileşmesi geriye kalır ki bu da ancak birkaç gün sürer. Nadiren koltuk altında şişme ve hafif his değişikliği (küntleşme) olabilir. Çok nadir olarak vücudun yeni ter bezi oluşturması sebebiyle terleme yeniden başlayabilirse de bu, ameliyat öncesi durum gibi olmaz. 2004 yılında yapılan bir çalışmada aksiller liposakşının aşırı terlemeyi önlemede yüzde 80 oranında bir başarı sağladığını ve bu girişimi yaptıran hastaların memnun olduğunu göstermiştir. Bu çareyi, koltuk altında aşırı terlemeden dolayı sıkıntı çeken hastalarına uzun bir süredir sunuyoruz. Tatmin edici başarısı sebebiyle de tavsiye ediyoruz” diye konuştu.