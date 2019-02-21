Kök hücre bağışlayan doktor hayat kurtardı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Konya'nın Akşehir ilçesinde aile hekimliği yapan Dr. Ethem Akyel, kök hücre bağışıyla hiç tanımadığı hastaya umut verdi.

Akyel, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde yürütülen TÜRKÖK projesi kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı oldu. Akyel, hastalarını muayene ettiği sırada buradan gelen telefonla hayatının en güzel anlarından birini yaşadı.

Nakil olmayı bekleyen bir hasta ile kemik iliklerinin uyumlu olduğunu öğrenen Akyel, nakil işlemleri için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

- "Hastalarımı muayene ederken haber geldi"

Aferez ünitesindeki işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Akyel, tıp fakültesinde okuduğu yıllarda Kızılay'a sürekli kan bağışı yaptığını söyledi.

Üç yıl önce Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunduğu sırada, donör olmaya karar verdiğini ifade eden Akyel, nakil için üç yıldır haber beklediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığına bağlı TÜRKÖK biriminin iki ay önce kendisi ile irtibata geçtiğini ve nakil bekleyen bir hastayla kemik iliğinin büyük oranda uyumlu olduğu haberini verdiklerini aktaran Akyel, o anları şöyle anlattı:

"Görevliler, kemik iliği vermek isteyip istemediğimi tekrar teyit ettiler. Ben de işlemin yapılmasını onayladıktan sonra süreç başladı. Poliklinik hizmeti yaptığım sırada hasta bakıyordum. Mutlu oldum kendi adıma. Enteresan bir haber. Benim bu haberden duyduğum mutluluk, hasta ve ailesiyle kıyasladığımızda önemsiz. Onların mutluluğundan mutlu olacağım, inşallah şifa bulmasını istiyorum. İşlem başarıya ulaşırsa bizim için en büyük mutluluk olacak."

- "Donör olduğum kişi ile tanışmak isterim"

Akyel, kemik iliğini bağışladığı kişiyi tanımak istediğini dile getirerek, "Dünyada 8 milyar candan bir tane can bile benim için kıymetli. Bir canın diğerine üstünlüğü yok. Donör olduğum kişi ile gelecekte imkan olursa gelecekte tanışmak güzel olur." dedi.

Kök hücre bağışının önemine dikkati çeken Akyel, "Sadece hekimler olarak değil tüm sağlık çalışanları olarak zaten insanlığın iyiliği, onların yaşamlarını güzelleştirmek için onların hayatlarına değer katabilmek için mesai harcıyoruz. Kanımın da hücrelerimin de insanlığa umut olması ayrı bir güzellik. Her zaman insanları yaşatmak için kanımızın, terimizin son damlasına kadar mücadele ediyoruz." diye konuştu.

- "Genetik doku olarak kardeş sayılıyoruz"

Ailesinden de çok güzel tepkiler aldığını ifade eden Akyel, "En iyi tepkiyi eşim ve çocuklarım verdi. Çok gururlandılar. Annem, 'benim üçüncü bir oğlum varmış' dedi. Donör olduğum hastanın erkek olduğunu biliyorum. Ben zamanında bir kardeşim olmasını istemiştim. Demek ki varmış. Genetik doku olarak kardeş sayılıyoruz. Hepsi gururlular, takip ediyorlar. Mesai arkadaşlarım, sosyal çevrem herkeste büyük bir farkındalık oluştu."

- "Kabuğumun değiştiğini düşünüyorum"

Donör olmanın kendi hayatında büyük değişikliklere neden olacağını dile getiren Akyel, "Kabuğumun değiştiğini düşünüyorum. Önceki doktor Ethem olduğumu düşünmüyorum. Tıbbi işlemler, bildik işlemler olduğu için rahatsız değilim. Bu işlemlere katlanılır çünkü sonuçları çok güzel olacak. Herkesi de buna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastanede kendisine refakat eden ağabeyi Veteriner Hekim Üzeyir Önder Akyel de "Ailece bu işin parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Genetik olarak üçüncü bir kardeşimiz daha oldu. İnşallah onun için iyi olur. Onun için de canı gönülden dua ediyoruz." diye konuştu.